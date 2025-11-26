اذعان تلآویو به قدرت موشکی ایران؛ «پاوه» و «خیبر» معادلات امنیتی اسرائیل را بر هم زدهاند
رژیم صهیونیستی که در ماههای اخیر با تحولات میدانی و راهبردی منطقهای تحت فشار قرار گرفته، اینبار در گزارشی تازه به بخشی از توان موشکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نسبت به «تهدید فزاینده» موشکهای کروز ایرانی هشدار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، ایران طی سالهای گذشته یک زرادخانه پیشرفته و چندلایه از موشکهای بالستیک و کروز ایجاد کرده است؛ توانمندیای که بخش قابل توجه آن هنوز در هیچیک از درگیریهای محدود با اسرائیا مورد استفاده قرار نگرفته. منابع نظامی غربی نیز اذعان دارند که دستکم هفت مدل از موشکهای پیشرفته ایران با دقت بالا، قدرت تخریب قابل توجه و فناوریهای روز در اختیار نیروهای مسلح کشور قرار دارد.
خیبر؛ نسل جدید خرمشهر با برد ۲۰۰۰ کیلومتر
در میان این توانمندیها، موشک «خیبر» بهعنوان تازهترین نسل خانواده خرمشهر، یکی از قدرتمندترین موشکهای ساخت ایران شناخته میشود. این موشک با برد دو هزار کیلومتر، قابلیت هدفگیری هر نقطهای در عمق سرزمینهای اشغالی و حتی فراتر از آن را فراهم میکند.
اعتراف تلآویو به برتری موشکهای کروز ایران
مرکز پژوهشهای امنیت ملی رژیم صهیونیستی در گزارشی مفصل، موشکهای کروز ایران را «چالشی جدی برای برتری هوایی اسرائیل» توصیف کرده است. در این گزارش آمده است:
- موشکهای کروز ایرانی عملکردی شبیه پهپادهای جتموتور دارند اما از قدرت و برد بسیار بیشتری برخوردارند.
- این موشکها توان حمل کلاهکهای سنگین را داشته و به بردهای بلند دست مییابند.
- پرواز در ارتفاع بسیار پایین موجب میشود شناسایی آنها برای سامانههای راداری دشوار باشد.
- برخی از این موشکها توان حمل کلاهکهای ویژه را دارند و نمونههای جدید با قابلیت پنهانکاری بیشتر طراحی میشوند.
- در برخی مدلها امکان انجام عملیات بدون ارتباط بیرونی و بهصورت کاملاً بیصدا فراهم شده است.
رژیم صهیونیستی در ادامه اعتراف کرده که در حمله ۱۴ آوریل ۲۰۲4، دهها موشک کروز ایرانی بهسمت سرزمینهای اشغالی شلیک شد و همین مسئله «مفهوم جدیدی از تهدید» برای مجموعههای دفاعی اسرائیل ایجاد کرد.
مسیر پیشرفت؛ از الگوهای چینی تا تولید سامانههای پیشرفته بومی
در این گزارش، به روند توسعه موشکهای کروز در ایران پرداخته شده و تأکید میشود که تهران پس از دستیابی به نمونههای خارجی مانند C-802 و C-704، در مدت کوتاهی توانسته نسخههای بومی، پیشرفته و بردبلندتری از این سامانهها را طراحی و تولید کند؛ از جمله موشکهای:
- نور
- نصر–۱
- رعد
- قدیر
این گزارش همچنین به استفاده حزبالله لبنان از نسخه ایرانی موشک C-802 در جنگ ۲۰۰۶ اشاره میکند؛ موضوعی که از نگاه نویسندگان گزارش، نشاندهنده انتقال موفق فناوری و تجربه موشکی ایران به محور مقاومت است.
«پاوه»؛ نسل جدید موشکهای کروز بردبلند ایران
در بخش دیگری از این گزارش، رژیم صهیونیستی به موشک کروز «پاوه» اشاره میکند؛ موشکی که در سال ۲۰۲۳ رونمایی شد و بهگفته آنها ویژگیهای زیر را دارد:
- بردی حدود ۱۶۵۰ کیلومتر
- بهرهگیری از سامانه هدایت اینرسیایی با پشتیبانی ناوبری ماهوارهای
- استفاده از الگوریتمهای پیشرفته مشابه TERCOM و DSMAC در مرحله پایانی حمله
- برخورداری از بالها و سطوح کنترل تاشو که امکان شلیک از محفظهها یا پرتابگرهای مختلف را فراهم میکند
این گزارش همچنین تاکید میکند ایران توانسته قابلیت «حمله گروهی» و هماهنگی همزمان میان چند موشک را در این سامانه ایجاد کند.
تأکید بر نقش ایران در تقویت توان موشکی محور مقاومت
در ادامه گزارش، رژیم صهیونیستی اذعان میکند که انصارالله یمن نیز با کمک ایران توانسته به موشکهای کروز بردبلند مانند «سومار» و نسخههای پیشرفتهتر «قدس» دست یابد؛ موضوعی که موازنه قدرت در دریای سرخ و شبهجزیره عربستان را بهشدت تغییر داده است.
راهکارهای پیشنهادی صهیونیستها برای مقابله با این توانمندی
مرکز پژوهشهای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در پایان، مجموعهای از اقدامات اضطراری برای مقابله با توان موشکهای کروز ایران پیشنهاد میدهد که خود بیانگر نگرانی راهبردی این رژیم است:
- تقویت توان اطلاعاتی و فنی
- انسداد مسیرهای تأمین قطعات و فناوری
- ارتقای سامانههای کشف اهداف کمارتفاع
- ایجاد پوشش کامل دفاعی پیرامون مراکز حساس
- افزایش آمادهباش جنگندهها
- ارتقای توان حملات پیشدستانه
- و توسعه بازدارندگی جدید
این پیشنهادها آشکارا حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی قدرت موشکی ایران را یکی از جدیترین چالشهای آینده خود میداند.