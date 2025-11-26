هزاران نفر از آوارگان در نوار غزه برای یافتن سرپناه امن در تلاش هستند

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که هزاران نفر از آوارگان اجباری در نوار غزه، در بحبوحه پیامدهای جنگ دو ساله اسرائیل در این منطقه، برای یافتن سرپناه امن در تلاش هستند تا خود را برای هوای سرد پیش رو آماده کنند.

این آژانس در پستی در پلتفرم ایکس توضیح داد که «هزاران نفر از آوارگان اجباری در نوار غزه برای یافتن سرپناه امن در تلاش هستند تا خود را برای هوای سرد پیش رو آماده کنند.»

این آژانس افزود که «آوارگان چاره‌ای جز برپایی چادرهای موقت ندارند» و خاطرنشان کرد که «هنوز به مصالح بیشتری برای ساخت سرپناه نیاز است.»

