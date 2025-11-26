خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنروا:

هزاران نفر از آوارگان در نوار غزه برای یافتن سرپناه امن در تلاش هستند

هزاران نفر از آوارگان در نوار غزه برای یافتن سرپناه امن در تلاش هستند
کد خبر : 1719422
لینک کوتاه کپی شد.

آنروا اعلام کرد که هزاران نفر از آوارگان اجباری در نوار غزه، در بحبوحه پیامدهای جنگ دو ساله اسرائیل در این منطقه، برای یافتن سرپناه امن در تلاش هستند تا خود را برای هوای سرد پیش رو آماده کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که هزاران نفر از آوارگان اجباری در نوار غزه، در بحبوحه پیامدهای جنگ دو ساله اسرائیل در این منطقه، برای یافتن سرپناه امن در تلاش هستند تا خود را برای هوای سرد پیش رو آماده کنند.

این آژانس در پستی در پلتفرم ایکس توضیح داد که «هزاران نفر از آوارگان اجباری در نوار غزه برای یافتن سرپناه امن در تلاش هستند تا خود را برای هوای سرد پیش رو آماده کنند.»

این آژانس افزود که «آوارگان چاره‌ای جز برپایی چادرهای موقت ندارند» و خاطرنشان کرد که «هنوز به مصالح بیشتری برای ساخت سرپناه نیاز است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات