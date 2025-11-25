به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک مقام رسمی اوکراین از احتمال دیدار مجدد میان رئیس‌جمهور این کشور و همتای آمریکایی‌اش خبر داد.

«رستم عمروف»، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، گفت که کی‌یف پیش‌بینی می‌کند «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور این کشور قبل از پایان ماه نوامبر برای گفت‌وگو در مورد طرح صلح با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به ایالات متحده سفر کند.

این مقام ارشد امنیتی اوکراینی در کانال تلگرام خود نوشت: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که سفری به ایالات متحده برای نهایی کردن مراحل و دستیابی به توافق با رئیس‌جمهور ترامپ در اولین تاریخ ممکن در ماه نوامبر برنامه‌ریزی شود.»

