خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مقام اوکراینی خبر داد:

ترامپ و زلنسکی با یکدیگر دیدار می‌کنند

ترامپ و زلنسکی با یکدیگر دیدار می‌کنند
کد خبر : 1718848
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام رسمی اوکراین از احتمال دیدار مجدد میان رئیس‌جمهور این کشور و همتای آمریکایی‌اش خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک مقام رسمی اوکراین از احتمال دیدار مجدد میان رئیس‌جمهور این کشور و همتای آمریکایی‌اش خبر داد. 

«رستم عمروف»، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، گفت که کی‌یف پیش‌بینی می‌کند «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور این کشور قبل از پایان ماه نوامبر برای گفت‌وگو در مورد طرح صلح با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به ایالات متحده سفر کند.

این مقام ارشد امنیتی اوکراینی در کانال تلگرام خود نوشت: «ما پیش‌بینی می‌کنیم که سفری به ایالات متحده برای نهایی کردن مراحل و دستیابی به توافق با رئیس‌جمهور ترامپ در اولین تاریخ ممکن در ماه نوامبر برنامه‌ریزی شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات