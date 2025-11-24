خبرگزاری کار ایران
زلنسکی:

در حال همکاری با آمریکا و دیگر شرکا درباره پیشنهادات صلح هستیم

در حال همکاری با آمریکا و دیگر شرکا درباره پیشنهادات صلح هستیم
رئیس جمهور اوکراین گفت که این کشور در حال همکاری با ایالات متحده و دیگر شرکا درباره پیشنهادات صلح است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین امروز -دوشنبه- گفت که اوکراین به همکاری با شرکای خود از جمله ایالات متحده،  درباره پیشنهادهای صلح ادامه می‌دهد.

زلنسکی،  که برای شرکت درنشست کشورهایی که به دنبال خروج روسیه از کریمه هستند در سوئد حضور دارد، در یک ویدئو گفت: «همه ما به کار با شرکا، خصوصا ایالات متحده ادامه می‌دهیم تا به دنبال مصالحه‌ای باشیم که ما را نه ضعیف که تقویت کند».

وی اظهار داشت: «روسیه باید بهای جنگ در اوکراین را بپردازد و تصمیم استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه حیاتی است».

رئیس جمهور  اوکراین افزود: «درحال حاضر ما در یک لحظه بسیار حیاتی هستیم».

 

