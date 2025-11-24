خبرگزاری کار ایران
افزایش سطح آماده‌باش ارتش اشغالگر در مرزهای شمالی از بیم پاسخ حزب‌الله

افزایش سطح آماده‌باش ارتش اشغالگر در مرزهای شمالی از بیم پاسخ حزب‌الله
پس از ترور علی الطبطبائی، از فرماندهان ارشد نظامی حزب‌الله، ارتش رژیم اسرائیل سطح آماده‌باش خود را در مرزهای شمالی افزایش داد و سامانه‌های موشکی دفاعی را در وضعیت آماده‌باش کامل قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رادیو ارتش اسرائیل دوشنبه صبح اعلام کرد که این رژیم سطح آماده‌باش خود را در مرزهای شمالی افزایش داده و سامانه‌های موشکی دفاعی را در وضعیت آماده‌باش کامل قرار داده است تا در صورت تشدید احتمالی تنش‌ها، واکنش سریعی انجام شود.

ارتش اسرائیل همچنین تأکید کرد که حملات علیه حزب‌الله در لبنان ادامه خواهد داشت و سطح آماده‌باش و دفاع هوایی در مرزهای شمالی تقویت شده است. رادیو ارتش به احتمال واکنش حزب‌الله به ترور «شخص دوم» این جنبش در روز گذشته نیز اشاره کرد.

روز گذشته، ارتش اسرائیل رسما از ترور علی الطبطبائی، فرمانده ارشد نظامی حزب‌الله لبنان در حمله هوایی در ضاحیه جنوبی بیروت خبر داد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است که «اسرائیل هرگونه تلاش برای بازسازی و تسلیح حزب‌الله را خنثی کرده و هر تهدید علیه اسرائیل و شهروندان آن را حذف خواهد کرد.»

 

