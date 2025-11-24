به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که در گفت‌وگوها برای نهایی کردن طرح صلح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ روسیه و اوکراین، «پیشرفت فوق‌العاده‌» حاصل شده است.

پس از مذاکرات ژنو با حضور مقامات آمریکایی، اوکراینی و اروپایی، روبیو به خبرنگاران گفت: «پیشرفت قابل توجهی حاصل شده و بسیار خوش‌بینم که به زودی و در بازه زمانی معقولی به هدف خواهیم رسید.»

وی تأکید کرد که مسائل باقی‌مانده «حل‌ناشدنی» نیست و تنها «نیاز به زمان بیشتری» دارد و روس‌ها نیز «نظر خود را خواهند داشت.»

در بیانیه مشترک آمریکا و اوکراین آمده است که دو طرف چارچوب صلح به‌روزشده و اصلاح‌شده‌ای را تدوین کرده‌اند و توافق شد که مشورت‌ها ادامه یابد تا این چارچوب به مرحله نهایی برسد.

روبیو همچنین گفت: «مذاکرات ژنو تاکنون احتمالا مهم‌ترین و پربارترین مذاکرات این فرآیند بوده است.»

اندریه یرمک، رئیس تیم مذاکره‌کننده اوکراین نیز در این‌باره اظهار داشت: «پیشرفت بسیار خوبی حاصل شده و ما به سمت صلح عادلانه و پایدار که مردم اوکراین شایسته آن هستند، حرکت می‌کنیم.»

پیش‌تر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرده بود که نسخه جدید طرح آمریکایی، «اکثر اولویت‌های اصلی کی‌یف» را در نظر گرفته است.

با این حال، مقامات جزئیات مذاکرات پیرامون طرح ۲۸ ماده‌ای آمریکا برای پایان دادن به مناقشه چهار ساله با روسیه را فاش نکرده‌اند. ترامپ پیش‌تر به زلنسکی مهلت داده بود تا ۲۷ نوامبر/آذر پاسخ خود را به این طرح ارائه کند. نسخه اولیه این سند با اعتراض کی‌یف و همپیمانان اروپایی مواجه شده بود که روز یکشنبه برای اصلاح آن به ژنو سفر کرده بودند.

در مذاکرات آمریکایی‌ها، جارد کوشنر، داماد ترامپ، و ژنرال الکسوس گرینکویش، فرمانده عالی ناتو در اروپا، حضور داشتند.

واکنش روسیه و تردید آلمان

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نسبت به پیش‌نویس اولیه که شامل چند درخواست اصلی مسکو است، استقبال کرد. این درخواست‌ها شامل واگذاری برخی مناطق توسط اوکراین، کاهش اندازه ارتش و انصراف از عضویت در ناتو است. همچنین طرح تضمین‌های امنیتی غرب برای اوکراین را برای جلوگیری از حملات آینده روسیه ارائه می‌کند.

این پیش‌نویس همچنین بر پایان دادن به انزوای روسیه در جهان غرب، بازگشت به گروه هشت و لغو تدریجی تحریم‌ها تأکید دارد.

طبق این گزارش، کشورهای اروپایی نیز در این مذاکرات حضور داشتند تا نقش خود را در این فرآیند تقویت کنند. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، که در سفر آفریقا به سر می‌برد، به‌صورت تلفنی با زلنسکی گفت‌وگو کرد. در مقابل، فریدریش میرتس، صدراعظم آلمان، تردید خود را نسبت به امکان توافق تا ۲۷ نوامبر ابراز کرد.

الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند، همچنین با ترامپ تماس گرفت و جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار داد. ملونی با اعلام اینکه ارائه «پیشنهاد جایگزین جامع» ضرورتی ندارد، تأکید کرد که مذاکرات در «مرحله‌ای بسیار حساس» قرار دارد و آزمونی برای اروپا است.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز تصریح کرد: «اوکراین باید آزادی و حق حاکمیت در تعیین سرنوشت خود را داشته باشد» و بر «شناسایی کامل» نقش مرکزی اتحادیه اروپا در هر طرح صلح تأکید کرد.

پیش‌تر، ۱۱ کشور عمدتا اروپایی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده بودند که طرح آمریکا «به تلاش بیشتری نیاز دارد». آنها همچنین ابراز نگرانی کردند که این طرح ممکن است اوکراین را «در معرض حملات آینده» قرار دهد.

قرار است سران اتحادیه اروپا امروز- دوشنبه- در حاشیه اجلاس سران آفریقا در آنگولا درباره اوکراین نشستی برگزار کنند.

انتهای پیام/