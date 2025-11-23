مقام آمریکایی: دولت ترامپ از بمباران غزه حمایت میکند
یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دولت ترامپ از حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، که در پاسخ ادعایی به نقض آتشبس، صورت میدهد، حمایت میکند.
به گزارش ایلنا، وبگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ از حملات رژیم صهیونیستی به غزه حمایت میکند. این حملات روز گذشته نیز در واکنش به ادعاهایی درباره نقض آتشبس انجام شد.
به گفته این مقام آمریکایی، «حمله به منطقهای صورت گرفت که اخیرا بهعنوان مسیر کمکهای انسانی بازگشایی شده بود. اسرائیل سیاستی دارد که با میانجیها توافق شده و بر اساس آن واکنش فوری به هرگونه نقض آتشبس در دستور کار قرار دارد.»
از سوی دیگر، اداره اطلاعرسانی نظامی ارتش اسرائیل اعلام کرد که این ارتش ضرباتی به تأسیسات نظامی حماس در غزه وارد کرده است تا به ادعاهای نقض توافق آتشبس توسط گروههای مسلح پاسخ دهد.
در بیانیه رسمی ارتش صهیونیستی آمده است: یک فرد مسلح از طریق «خط زرد» در مسیر کمکهای انسانی وارد شد و به سمت نیروهای مستقر در بخش جنوبی غزه تیراندازی کرد. هیچ یک از نیروها آسیب ندیدند و فرد مسلح خنثی شد.
ارتش همچنین اعلام کرد که در پاسخ به این حادثه که آن را «نقض آشکار آتشبس» توصیف کرده، حملات خود به اهداف حماس در غزه را آغاز کرده است.
اداره اطلاعرسانی ارتش اسرائیل تاکید کرده است که نیروهای اسرائیلی همچنان در موقعیتهای خود طبق توافق آتشبس مستقر هستند و به اقدامات لازم برای مقابله با هر تهدید مستقیم ادامه خواهند داد.