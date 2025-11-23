خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مقام آمریکایی: دولت ترامپ از بمباران غزه حمایت می‌کند

مقام آمریکایی: دولت ترامپ از بمباران غزه حمایت می‌کند
کد خبر : 1717803
لینک کوتاه کپی شد.

یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دولت ترامپ از حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، که در پاسخ ادعایی به نقض آتش‌بس، صورت می‌دهد، حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا، وبگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ از حملات رژیم صهیونیستی به غزه حمایت می‌کند. این حملات روز گذشته نیز در واکنش به ادعاهایی درباره نقض آتش‌بس انجام شد.

به گفته این مقام آمریکایی، «حمله به منطقه‌ای صورت گرفت که اخیرا به‌عنوان مسیر کمک‌های انسانی بازگشایی شده بود. اسرائیل سیاستی دارد که با میانجی‌ها توافق شده و بر اساس آن واکنش فوری به هرگونه نقض آتش‌بس در دستور کار قرار دارد.»

از سوی دیگر، اداره اطلاع‌رسانی نظامی ارتش اسرائیل اعلام کرد که این ارتش ضرباتی به تأسیسات نظامی حماس در غزه وارد کرده است تا به ادعاهای نقض توافق آتش‌بس توسط گروه‌های مسلح پاسخ دهد.

در بیانیه رسمی ارتش صهیونیستی آمده است: یک فرد مسلح از طریق «خط زرد» در مسیر کمک‌های انسانی وارد شد و به سمت نیروهای مستقر در بخش جنوبی غزه تیراندازی کرد. هیچ یک از نیروها آسیب ندیدند و فرد مسلح خنثی شد.

ارتش همچنین اعلام کرد که در پاسخ به این حادثه که آن را «نقض آشکار آتش‌بس» توصیف کرده، حملات خود به اهداف حماس در غزه را آغاز کرده است.

اداره اطلاع‌رسانی ارتش اسرائیل تاکید کرده است که نیروهای اسرائیلی همچنان در موقعیت‌های خود طبق توافق آتش‌بس مستقر هستند و به اقدامات لازم برای مقابله با هر تهدید مستقیم ادامه خواهند داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب