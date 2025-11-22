۱۰ میلیون دلار برای دو تماس با دولت ترامپ؛ تلاش السودانی برای تمدید دوره نخستوزیری ناکام ماند
مدیر مرکز رسانهای عراق در واشنگتن خبر داد که دو تماس تلفنی نخستوزیر عراق، با مقامات دولت آمریکا برای بررسی ادامه نخستوزیری، حدود ۱۰ میلیون دلار هزینه داشته است، اما این رایزنیها هیچ نتیجه عملی در پی نداشته است.
به گزارش ایلنا، نزار حیدر، مدیر مرکز رسانهای عراق در واشنگتن، امروز- شنبه- اعلام کرد که ترتیب دو تماس تلفنی محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، با دولت آمریکا برای تثبیت دوره دوم نخستوزیری، ۱۰ میلیون دلار هزینه داشته است، اما هیچ پیشرفت ملموسی در این زمینه حاصل نشده است.
وی در گفتوگو با خبرگزاری المعلومة گفت: مارک ساوایا، فرستاده رئیسجمهور آمریکا، این تماسها را ترتیب داد؛ هر تماس ۵ میلیون دلار هزینه داشت و مجموعا به ۱۰ میلیون دلار رسید.
حیدر افزود: «ساوایا مبلغ توافق شده را برای باز کردن کانالهای ارتباطی با مقامات ارشد کاخ سفید و ترغیب آنان به تثبیت دوره دوم نخستوزیری دریافت کرد و مبالغ هنگفت دیگری هم بابت خدمات به السودانی و سایر مسئولان دریافت کرده است، اما جزئیات دقیق این پرداختها فاش نشده است.
وی تأکید کرد: «با وجود این هزینههای کلان، آمریکا هیچ چراغ سبزی برای تثبیت دوره دوم نخستوزیر عراق صادر نکرده است.»