خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۰ میلیون دلار برای دو تماس با دولت ترامپ؛ تلاش السودانی برای تمدید دوره نخست‌وزیری ناکام ماند

۱۰ میلیون دلار برای دو تماس با دولت ترامپ؛ تلاش السودانی برای تمدید دوره نخست‌وزیری ناکام ماند
کد خبر : 1717665
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر مرکز رسانه‌ای عراق در واشنگتن خبر داد که دو تماس تلفنی نخست‌وزیر عراق، با مقامات دولت آمریکا برای بررسی ادامه نخست‌وزیری، حدود ۱۰ میلیون دلار هزینه داشته است، اما این رایزنی‌ها هیچ نتیجه عملی در پی نداشته است.

به گزارش ایلنا، نزار حیدر، مدیر مرکز رسانه‌ای عراق در واشنگتن، امروز- شنبه- اعلام کرد که ترتیب دو تماس تلفنی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، با دولت آمریکا برای تثبیت دوره دوم نخست‌وزیری، ۱۰ میلیون دلار هزینه داشته است، اما هیچ پیشرفت ملموسی در این زمینه حاصل نشده است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومة گفت: مارک ساوایا، فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا، این تماس‌ها را ترتیب داد؛ هر تماس ۵ میلیون دلار هزینه داشت و مجموعا به ۱۰ میلیون دلار رسید. 

حیدر افزود: «ساوایا مبلغ توافق شده را برای باز کردن کانال‌های ارتباطی با مقامات ارشد کاخ سفید و ترغیب آنان به تثبیت دوره دوم نخست‌وزیری دریافت کرد و مبالغ هنگفت دیگری هم بابت خدمات به السودانی و سایر مسئولان دریافت کرده است، اما جزئیات دقیق این پرداخت‌ها فاش نشده است.

وی تأکید کرد: «با وجود این هزینه‌های کلان، آمریکا هیچ چراغ سبزی برای تثبیت دوره دوم نخست‌وزیر عراق صادر نکرده است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب