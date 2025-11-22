۴ زخمی در جریان تیراندازی در کارولینای شمالی

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقمات کارولینای شمالی اعلام کرد که در جریان تیراندازی در یک رویداد نورپردازی درخت کریسمس در روز گذشته -جمعه- ۴ تن مجروح شدند.

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی این شهر منتشر شد، ۳ قربانی در شرایط بحرانی قرار دارند.

هنوز مشخص نشده که پلیس مظنون یا نیت این حادثه را کشف کرده است یا خیر.

در این بیانیه افزوده شد: «پلیس درحال بازبینی تصاویر این رخداد و صحبت با چندین تن از شاهدان است».

تصاویر منتشر شده به صورت آنلاین نشان داد که جمعیت از مردم در حال فرار هستند و خیابان‌ها مملو از خودروهای اورژانسی است.

