خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴ زخمی در جریان تیراندازی در کارولینای شمالی

۴ زخمی در جریان تیراندازی در کارولینای شمالی
کد خبر : 1717550
لینک کوتاه کپی شد.

تیراندازی در جریان یک رویداد کریسمس در ایالت کارولینای شمالی ایالات متحده منجر به زخمی شدن ۴ تن شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقمات کارولینای شمالی اعلام  کرد که در جریان تیراندازی در یک رویداد نورپردازی درخت کریسمس در روز گذشته -جمعه- ۴ تن مجروح شدند.

بر اساس بیانیه‌ای که از سوی این شهر منتشر شد، ۳ قربانی در شرایط بحرانی قرار دارند.

هنوز مشخص نشده که پلیس مظنون یا نیت این حادثه را کشف کرده است یا خیر.

در این بیانیه افزوده  شد: «پلیس درحال بازبینی تصاویر این رخداد و صحبت با چندین تن از شاهدان است».

تصاویر منتشر شده به صورت آنلاین نشان داد که جمعیت از مردم در حال فرار هستند و خیابان‌ها مملو از خودروهای اورژانسی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب