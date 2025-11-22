۴ زخمی در جریان تیراندازی در کارولینای شمالی
تیراندازی در جریان یک رویداد کریسمس در ایالت کارولینای شمالی ایالات متحده منجر به زخمی شدن ۴ تن شد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقمات کارولینای شمالی اعلام کرد که در جریان تیراندازی در یک رویداد نورپردازی درخت کریسمس در روز گذشته -جمعه- ۴ تن مجروح شدند.
بر اساس بیانیهای که از سوی این شهر منتشر شد، ۳ قربانی در شرایط بحرانی قرار دارند.
هنوز مشخص نشده که پلیس مظنون یا نیت این حادثه را کشف کرده است یا خیر.
در این بیانیه افزوده شد: «پلیس درحال بازبینی تصاویر این رخداد و صحبت با چندین تن از شاهدان است».
تصاویر منتشر شده به صورت آنلاین نشان داد که جمعیت از مردم در حال فرار هستند و خیابانها مملو از خودروهای اورژانسی است.