به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کویت از جامعه بین‌الملل خواستار عمل کردن به مسئولیت‌های خود در قبال قرار دادن تاسیسات هسته‌ای اسرائیل تحت سیستم جامع پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، «طلال الفصام»، نماینده دائم کویت در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در سخنرانی خود در شورای حکام تحت عنوان آخرین اقدامات درخصوص توانایی‌های هسته‌ای رژیم اشغالگر اسرائیل گفت که همه در خاورمیانه به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند هستند و توافقنامه جامع پادمان را اجرا می‌کنند به جز اسرائیل که تاکنون از نظارت بین‌المللی بر تاسیسات هسته‌ای خود سرباز می‌زند.

وی اشاره کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل با هرگونه اقدام یا گام جدی برای ایجاد منطقه‌ای خالی از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی در خاورمیانه مخالفت می‌کند.

الفصام بر لزوم باقی ماندن مسأله توانایی‌های هسته‌ای رژیم اشغالگر در دستورکار آژانس و نهادهای مربوطه آن تا زمان تصمیم‌گیری جدی برای حل این مسأله تاکید کرد.

