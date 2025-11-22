خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کویت خواستار نظارت بین‌المللی بر تاسیسات هسته‌ای اسرائیل شد

کویت خواستار نظارت بین‌المللی بر تاسیسات هسته‌ای اسرائیل شد
کد خبر : 1717386
لینک کوتاه کپی شد.

کویت از جامعه بین‌الملل خواست به مسئولیت‌های خود در قبال قرار دادن تاسیسات هسته‌ای اسرائیل تحت سیستم جامع پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، کویت از جامعه بین‌الملل خواستار عمل کردن به مسئولیت‌های خود در قبال قرار دادن تاسیسات هسته‌ای اسرائیل تحت سیستم جامع پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، «طلال الفصام»، نماینده دائم کویت در سازمان‌های بین‌المللی در وین، در سخنرانی خود در شورای حکام تحت عنوان آخرین اقدامات درخصوص توانایی‌های هسته‌ای رژیم اشغالگر اسرائیل گفت که همه در خاورمیانه به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند هستند و توافقنامه جامع پادمان را اجرا می‌کنند به جز اسرائیل که تاکنون از نظارت بین‌المللی بر تاسیسات هسته‌ای خود سرباز می‌زند.

وی اشاره کرد که رژیم اشغالگر اسرائیل با هرگونه اقدام یا گام جدی برای ایجاد منطقه‌ای خالی از سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی در خاورمیانه مخالفت می‌کند.

الفصام بر لزوم باقی ماندن مسأله توانایی‌های هسته‌ای رژیم اشغالگر در دستورکار آژانس و نهادهای مربوطه آن تا زمان تصمیم‌گیری جدی برای حل این مسأله تاکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب