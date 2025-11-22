ساداتیان در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
ابعاد طرح ۲۸ مادهای ترامپ برای جنگ اوکراین/ دلایل مخالفت اروپا و کییف با طرح واشنگتن
کارشناس مسائل بینالملل گفت: طرح جدید رئیسجمهوری آمریکا موجب نگرانی اتحادیه اروپا و اوکراین شده و به نظر نمیرسد که خروجی مثبت داشته باشد.
سیدجلال ساداتیان، کارشناس مسائل بینالملل در تشریح ابعاد طرح ۲۸ مادهای ترامپ برای جنگ اوکراین در گفتوگو با ایلنا عنوان کرد: ترامپ از آغاز ریاستجمهوری خود، حتی قبل از ورود به کاخ سفید، با طرح شعارهایی مشخص نظیر اول آمریکا وارد عرصه سیاست شد. این شعار بهویژه با تأکید بر اولویت منافع سفیدپوستان مسیحی و مهاجران اولیهای که خود را آمریکایی میدانند، در مقایسه با اقلیتهای مختلف قومی همچون سیاهپوستان و آسیاییها، بهطور قابل توجهی بازتاب داشت و این سیاستها به نظر میرسید که بعضی از گروههای مهاجر و اقلیتها را نادیده میگیرد. ترامپ با تکیه بر این گروهها در انتخابات توانست پیروزی قابل توجهی به دست آورد و در دوره دوم ریاستجمهوری خود با شعار اول آمریکا و تجربهای که از دوره اول داشت، بهویژه در عرصه سیاسی داخلی، توانست برتری قابل توجهی کسب کند. این پیروزی همچنین با یک اکثریت چشمگیر در مجلس نمایندگان آمریکا همراه بود.
وی ادامه داد: ترامپ در دوران ریاستجمهوری خود از ابتدا تلاش کرد تا سیاستهای تهاجمیتری را پیگیری کند. او بهطور خاص به مسائلی همچون خرید گرینلند از دانمارک و تهدید کشورهای مختلف در مورد عدم حمایت مالی از سازمانهای بینالمللی اشاره کرد. همچنین، او تصمیم گرفت که از برخی نهادهای جهانی مانند سازمان بهداشت جهانی و پیمان آب و هوای پاریس خارج شود. او بهویژه در زمینه مهاجرت، سختگیرانهترین قوانین را تصویب کرد و تلاش کرد تا با کاهش هزینهها و تقویت بخشهای خصوصی، به نفع سرمایهداران کلان آمریکایی عمل کند. یکی از جنبههای بارز سیاست ترامپ، مخالفت شدید او با طرحهایی همچون اوباماکر (بیمه تامین اجتماعی) بود که تحت مدیریت اوباما برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در آمریکا تدوین شده بود. ترامپ اعلام کرد که حمایت از این برنامهها را متوقف کرده و در عوض، بهطور مستقیم از سرمایهداران بزرگ حمایت کرد. او همچنین در عرصه بینالمللی با چین و اتحادیه اروپا وارد جنگ تجاری شد و تعرفهها را افزایش داد، در حالی که در عین حال به دنبال کاهش تعهدات مالی آمریکا در قبال ناتو و دیگر سازمانها بود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در سیاست خارجی، ترامپ با اتخاذ مواضع تهاجمی، نظیر تهدید به حمله به ایران و حمایت از اسرائیل، تلاش کرد تا نفوذ خود را در خاورمیانه افزایش دهد. او در تلاش برای جلب رضایت اسرائیل، به مداخلات نظامی نیز پرداخت و طرحهایی مانند «معامله قرن» را در راستای فشار به ایران دنبال کرد. در این راستا، ترامپ با اتخاذ تصمیمات یکجانبه در مورد توافق هستهای ایران و سایر مسائل بینالمللی، بهطور چشمگیری تلاش کرد تا قدرتهای دیگر، از جمله روسیه و چین، را به چالش بکشد. اما در نهایت، در عرصه جهانی، سیاستهای ترامپ با شکستهای بسیاری همراه بود. در زمینه روابط بینالمللی، تلاشهای او برای تحمیل فشار به کشورهایی مانند ایران و روسیه نتیجه مطلوبی به همراه نداشت. در مورد روسیه، ترامپ با اعمال تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، نتوانست تغییرات عمدهای در سیاستهای این کشور ایجاد کند. فشارهای اقتصادی علیه روسیه نتیجه ملموسی نداشت، و در برخی موارد، روسیه توانست فشارها را تحمل کرده و در جبهههای مختلف ایستادگی کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه ترامپ در تبلیغات خود مدعی موفقیتهایی در عرصه بینالمللی بود، اما در عمل، دستاوردهای واقعی و مشخصی نداشت. حتی در داخل آمریکا، با توجه به نارضایتیهای داخلی و کاهش حمایت از سوی برخی گروهها، او نتوانست ثابت کند که سیاستهایش در نهایت به نفع مردم و کشور است. در عرصه جهانی، سیاستهای تهاجمی او بیشتر به یک بنبست منتهی شد، و نه تنها نتایج ملموسی به همراه نداشت، بلکه باعث افزایش تنشها و بیاعتمادیهای جهانی شد. با تمام اینها، ترامپ همچنان تلاش میکند تا در صحنه جهانی، از جمله در قضیه اوکراین و فشار به روسیه، امتیازاتی به دست آورد و بهنوعی به دنبال پیروزیهای نمادین است و حتی طرح ۲۸ مادهای اخیر او برای ختم جنگ اوکراین را هم در این راستا باید معنا کرد. در حالی که هنوز نمیتوان پیشبینی دقیقی از موفقیتهای نهایی او داشت، ولی بهنظر میرسد که سیاستهای وی در عرصه جهانی کمتر از آنچه که تصور میشد، مؤثر بوده است. در مورد اوکراین هم، طرح جدید او موجب نگرانی اتحادیه اروپا و کییف شده و به نظر نمیرسد که خروجی مثبت داشته باشد؛ چرا که اروپاییها این طرح را به ضرر خودشان و به نفع منافع روسیه میدانند.