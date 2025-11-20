اوکراین با طرح جدید آمریکا برای صلح با روسیه موافقت کرد

به گزارش ایلنا، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که اوکراین با طرح جدید آمریکا برای حل‌وفصل مناقشه با روسیه موافقت کرده است؛ طرحی که براساس آن، کی‌یف برای چند سال از پیگیری عضویت در ناتو صرف‌نظر می‌کند.

به‌گفته منابع این روزنامه، این ابتکار پس از آن شکل گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از مشاوران خود خواست مجموعه‌ای از مشوق‌های تازه را برای طرفین تدوین کنند تا زمینه توافق فراهم شود.

یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز به وال‌استریت ژورنال گفته است که ترامپ مأموریت خود را «بازپس‌گیری اراضی برای اوکراین» نمی‌داند، بلکه هدف او رسیدن به توافقی است که به درگیری‌ها پایان دهد.

در همین حال، وب‌سایت آکسیوس گزارش داده که واشنگتن در حال انجام «رایزنی‌های محرمانه» با مسکو برای طراحی این طرح جدید است، اما هنوز روشن نیست اوکراین و متحدان اروپایی‌اش چه واکنشی به آن نشان خواهند داد.

