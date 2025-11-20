خبرگزاری کار ایران
رسانه‌های عبری فاش کردند:

پازل غزه در دیدار بن‌سلمان و ترامپ؛ حذف نقش کشورهای عربی و اسلامی

رسانه‌های عبری در گزارشی جنجالی فاش کردند که ولی‌عهد سعودی در جریان سفر به واشنگتن تأکید کرده است نیروی بین‌المللی مستقر در غزه نباید شامل هیچ‌یک از کشورهای عربی و اسلامی باشد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، طرح را از همان ابتدا ناکارآمد و بی‌اثر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، رسانه‌های عبری جزئیات تازه‌ای از دیدار اخیر محمد بن سلمان، ولی‌عهد سعودی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا منتشر کرده‌اند.

براساس این گزارش‌ها، محمد بن سلمان انتظار دارد واشنگتن تضمین کند روند مذاکرات برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی آغاز شده و طی پنج سال آینده به نتیجه برسد. با این حال، این ادعا در تحلیلی که «نحوم برنیع» در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت منتشر کرده، صرفا «تعهدی غیرالزام‌آور» توصیف شده است.

این گزارش می‌افزاید، ولی‌عهد سعودی در گفت‌وگوهایی که پس از دیدار با ترامپ، در واشنگتن انجام داده، اظهار داشته است که نیروهای بین‌المللی مورد بحث برای استقرار در غزه شامل هیچ نیرویی از کشورهای عربی یا اسلامی نخواهد بود؛ به این بهانه که نیروهای مسلمان نه با حماس وارد درگیری می‌شوند و نه در موضوع خلع سلاح آن مشارکت می‌کنند.

به نوشته این تحلیلگر صهیونیست، در صورتی که نیروهای مسلمان در چنین مأموریتی حضور نداشته باشند، این پرسش مطرح می‌شود که کدام طرف قرار است با حماس وارد رویارویی شود. او مدعی است نتیجه محتمل آن است که این نیروی بین‌المللی یا اساسا تشکیل نشود، یا در صورت تشکیل، صرفا چارچوبی نمادین و کم‌اثر شبیه نیروهای «یونیفل» در لبنان باشد. این تحلیلگر همچنین ادعا کرده است تنها طرف‌هایی که اکنون عملا با حماس درگیر هستند- یعنی رژیم صهیونیستی و تا حدودی تشکیلات خودگردان- گزینه‌های باقی‌مانده در چنین سناریویی به شمار می‌روند.

رسانه‌های عبری همچنین سفر بن سلمان به واشنگتن را «نقطه عطفی» در تاریخ عربستان و سیاست‌های آمریکا در منطقه توصیف کرده‌اند و مدعی‌اند که ولی‌عهد سعودی در تلاش است دیدگاه راهبردی گسترده‌تری برای روابط با آمریکا، رژیم صهیونیستی و آینده منطقه ترسیم کند.

 

