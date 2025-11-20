به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم‌نیوز» در گزارشی مدعی شد که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، از طریق نماینده ویژه خود، علی حسن خلیل، پیام‌های حساسی را به مقامات ارشد ایرانی منتقل کرده است.

براساس اطلاعات دیپلماتیک، خلیل که به‌صورت رسمی برای شرکت در کنفرانس «حقوق بین‌الملل در محاصره» به تهران سفر کرده بود، حامل پیام نبیه بری به مقامات بلندپایه ایرانی از جمله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است.

منابع دیپلماتیک لبنانی اعلام کردند که نبیه بری در پیام‌های خود به مقامات ایرانی خواستار پیگیری «استراتژی جدید» از طریق واسطه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با واشنگتن شده است، به‌ویژه در زمینه وضعیت سلاح حزب‌الله. هدف این رایزنی‌ها کاهش فشارهای بین‌المللی بر لبنان و جلوگیری از وقوع احتمالی جنگ با اسرائیل عنوان شده است؛ جنگی که بری آن را تهدیدی جدی برای آینده شیعیان لبنان دانسته است.

براساس این منابع، بری در پیام خود تأکید کرده است که سناریوی «غزه‌ای شدن» لبنان نباید تکرار شود و با مطرح کردن این چشم‌انداز، تلاش کرده است علاوه بر جلوگیری از درگیری، موضوع کنترل محدود یا «حصر جزئی» سلاح حزب‌الله را نیز دنبال کند؛ به این معنا که سلاح این گروه همچنان در اختیار حزب‌الله باقی بماند، اما بخشی از آن یا فعالیت‌های مرتبط با آن تحت نظارت یا محدودیت قرار گیرد. به این ترتیب، ساختار مقاومت حزب‌الله حفظ می‌شود، اما همزمان از تشدید فشارها و خطر بروز جنگ در لبنان جلوگیری می‌شود.

منابع سیاسی نزدیک به نبیه بری اعلام کردند که وی به دنبال درک دقیق‌تر مواضع ایران درباره آینده سلاح حزب‌الله است، به‌ویژه در شرایطی که فشارهای بین‌المللی بر لبنان افزایش یافته و تهدید جنگ از سوی اسرائیل تشدید شده است.

به ادعای این منابع، علی حسن خلیل به تهران اعزام شده است تا مستقیما با مقامات تصمیم‌گیر ایرانی رایزنی کند و وضعیت موجود را از نزدیک ارزیابی نماید. هدف از این سفر، جلوگیری از ورود اطلاعات نادرست یا «روایات تحریف‌شده» از طریق میانجی‌گری‌های محلی و اطمینان از دریافت تصویر واقعی از موضع تهران در این پرونده حساس است.

منابع نزدیک به نبیه بری اعلام کردند که وی در این رایزنی‌ها تلاش کرده چشم‌انداز لبنان در صورت تشدید بحران تسلیحاتی را بررسی کند و همچنین تضمین‌هایی دریافت کند تا حضور سیاسی و نقش راهبردی شیعیان لبنان و حزب‌الله حتی در چارچوب یک توافق محدود یا موقت حفظ شود.

این منابع تاکید کردند که موضوع حصر سلاح حزب‌الله پیچیدگی‌های فراوانی دارد و مسیر همکاری در کوتاه‌مدت به سادگی قابل ترسیم نیست. به همین دلیل، بری تصمیم گرفت مستقیما با مقامات ایرانی، از طریق فردی کاملا مورد اعتماد، گفتگو کند تا دیدگاه تهران درباره امکان توافق، مسیر دیپلماتیک و حفظ ثبات در لبنان به‌طور دقیق ارزیابی شود.

هرچند صحت ادعای منتشر شده توسط پایگاه خبری «ارم‌نیوز» تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده است، این سفر و پیام‌های حساس آن، نشانه‌ای از فصل جدیدی از رایزنی‌های راهبردی میان طبقه سیاسی لبنان و مقامات ایرانی پیرامون یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل منطقه‌ای، یعنی توان دفاعی و سلاح حزب‌الله محسوب می‌شود. این اقدامات در راستای حفظ امنیت، ثبات و مقاومت لبنان در برابر تهدیدات خارجی و حمایت از حقوق مشروع مردم این کشور انجام شده است.

