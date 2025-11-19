واکنش دمشق به ورود نتانیاهو به جنوب سوریه

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه‌ای سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور را محکوم کرده و آن را «نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه» توصیف کرد.

وزارت خارجه سوریه در این بیانیه تأکید کرد که این اقدام «تلاش تازه‌ای برای تحمیل واقعیتی نامشروع و مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت» به شمار می‌رود و در چارچوب «سیاست‌های اشغالگری اسرائیل برای تداوم تجاوز و نقض سرزمین‌های سوریه» ارزیابی می‌شود.

در ادامه بیانیه آمده است که دمشق این اقدام را «افزایش تنش و سوءاستفاده از شرایط منطقه‌ای برای تقویت حضور غیرقانونی نظامی اسرائیل در جنوب سوریه» می‌داند.

وزارت خارجه سوریه بار دیگر خواستار «خروج کامل نیروهای اشغالگر اسرائیل از تمامی اراضی سوریه» شد و تأکید کرد که تمام اقدام‌های اسرائیل در جنوب سوریه «باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی بر اساس قوانین بین‌المللی» است.

دمشق همچنین از جامعه جهانی خواست «برای مهار اقدام‌های اسرائیل و الزام آن به عقب‌نشینی کامل از جنوب سوریه» اقدام کند و بر «ضرورت بازگشت به توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ و احترام به مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی» تأکید کرد.

در پایان این بیانیه آمده است که سوریه «به دفاع از حاکمیت و حقوق غیرقابل‌تصرف خود تا بازپس‌گیری کامل اراضی اشغالی ادامه خواهد داد».

