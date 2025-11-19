سیاستمداران اروپایی در رسوایی فساد اوکراین مشارکت دارند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که بسیاری از مقمات اروپایی در رسوایی فساد در اوکراین دخیل‌اند.

زاخارووا در گفت‌وگو با رادیو اسپوتنیک گفت: «اروپایی‌ها وقتی این مسئله را محکوم می‌کنند دقیقا به چه کسی اشاره دارند؟ اورزولا فون در لاین رئیس شورای اروپا؟ جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؟ واقعا فکر می‌کنید آنها از آنچه در حال رخ دادن بود بی خبر بودند؟».

وی اظهار داشت:‌ «هنگامی که فون در لاین بدون مکانیسم نظارت یا تاییدی، توافق قراردادهای تامین واکسن برای اتحادیه اروپا را منعقد کرد، آیا فکر می‌کردید که او در خیال‌پردازی درباره واقعیت اوکراین یا ماهیت رژیم کی‌یف زندگی می‌کرد؟ آنها به طور فعال در این محافل دخیل بودند، آنها کاملا آگاه بودند چرا که بخشی از آن بودند. و پول به حساب‌های مرتبط به آنها منتقل می‌شد».

