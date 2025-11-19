خبرگزاری کار ایران
زاخارووا:

سیاستمداران اروپایی در رسوایی فساد اوکراین مشارکت دارند

کد خبر : 1716380
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که برخی از مقامات اروپایی از رسوایی فساد در اوکراین آگاه بودند چرا که در آن مشارکت دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که بسیاری از مقمات اروپایی در رسوایی فساد در اوکراین دخیل‌اند.

زاخارووا  در گفت‌وگو با رادیو اسپوتنیک گفت: «اروپایی‌ها وقتی این مسئله را محکوم می‌کنند دقیقا به چه کسی اشاره دارند؟ اورزولا فون در لاین رئیس شورای اروپا؟ جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا؟ واقعا فکر می‌کنید آنها  از آنچه در حال رخ دادن بود بی خبر بودند؟».

وی اظهار داشت:‌ «هنگامی که فون در لاین بدون مکانیسم نظارت یا تاییدی، توافق  قراردادهای تامین  واکسن برای اتحادیه اروپا را منعقد کرد، آیا فکر می‌کردید که او در خیال‌پردازی درباره واقعیت اوکراین یا ماهیت رژیم کی‌یف زندگی می‌کرد؟ آنها به طور فعال در این محافل دخیل بودند، آنها کاملا آگاه بودند چرا که بخشی از آن بودند. و پول به حساب‌های مرتبط به آنها منتقل می‌شد».

 

 

 

 

