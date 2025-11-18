خبرگزاری کار ایران
وعده اسپانیا به ارائه بسته کمکی قابل‌توجه به اوکراین
اسپانیا قول داد که یک بسته کمکی «قابل توجه» نامشخص برای اوکراین ارائه دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اسپانیا قول داد که یک بسته کمکی «قابل توجه» نامشخص برای اوکراین ارائه دهد. 

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز -سه‌شنبه- به مادرید سفر کرد و با مدیران بخش دفاعی اسپانیا دیدار کرد.

سفر اروپایی رهبر اوکراین در بحبوحه افزایش حملات پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین در هفته‌های اخیر انجام می‌شود.

زلنسکی که قرار بود اواخر روز سه‌شنبه با «پدرو سانچز«، نخست‌وزیر اسپانیا، دیدار کند، از دفتر مرکزی شرکت متخصص رادار و ضد پهپاد ایندرا، که بخشی از آن متعلق به دولت اسپانیا است، به همراه سایر شرکت‌های دفاعی و مارگاریتا روبلز، وزیر دفاع اسپانیا، بازدید کرد.

