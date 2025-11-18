وعده اسپانیا به ارائه بسته کمکی قابلتوجه به اوکراین
اسپانیا قول داد که یک بسته کمکی «قابل توجه» نامشخص برای اوکراین ارائه دهد.
«ولودیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین، امروز -سهشنبه- به مادرید سفر کرد و با مدیران بخش دفاعی اسپانیا دیدار کرد.
سفر اروپایی رهبر اوکراین در بحبوحه افزایش حملات پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین در هفتههای اخیر انجام میشود.
زلنسکی که قرار بود اواخر روز سهشنبه با «پدرو سانچز«، نخستوزیر اسپانیا، دیدار کند، از دفتر مرکزی شرکت متخصص رادار و ضد پهپاد ایندرا، که بخشی از آن متعلق به دولت اسپانیا است، به همراه سایر شرکتهای دفاعی و مارگاریتا روبلز، وزیر دفاع اسپانیا، بازدید کرد.
