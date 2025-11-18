به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات آلمانی در نه ماه اول سال میلادی جاری، ۲۰۲۵، ۹۳۰ جرم اسلام ستیزی را در این کشور ثبت کردند.

این آمارها بر اساس گزارشی است که روز دوشنبه توسط دولت آلمان در پاسخ به توضیحات ارائه شده توسط بلوک پارلمانی حزب چپ در پارلمان آلمان منتشر شد.

بر اساس این گزارش، اداره پلیس جنایی فدرال در آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، ۴۶۹ گزارش از جرایم اسلام ستیزی دریافت کرده است، در حالی که این تعداد در سه ماهه دوم ۳۱۶ و در سه ماهه سوم ۱۴۵ مورد بوده است.

در این زمینه، ۲۸۳ مظنون در جرایم اسلالم ستیزی در سه ماهه اول، ۱۷۲ نفر در سه ماهه دوم و ۸۵ نفر در سه ماهه سوم شناسایی شدند.

همچنین پنج نفر در این رابطه دستگیر شدند، اما هیچ حکم زندان علیه آنها صادر نشد.

انتهای پیام/