خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلمان، ۹۳۰ مورد اسلام‌ستیزی را در ۹ ماه اول سال میلادی جاری ثبت کرده است

آلمان، ۹۳۰ مورد اسلام‌ستیزی را در ۹ ماه اول سال میلادی جاری ثبت کرده است
کد خبر : 1715955
لینک کوتاه کپی شد.

مقامات آلمانی در طول نه ماه اول سال میلادی جاری، ۹۳۰ جرم اسلام‌ستیزی را در این کشور ثبت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  مقامات آلمانی در  نه ماه اول سال میلادی جاری، ۲۰۲۵، ۹۳۰ جرم اسلام ستیزی را در این کشور ثبت کردند.

این آمارها  بر اساس گزارشی است که روز دوشنبه توسط دولت آلمان در پاسخ به توضیحات ارائه شده توسط بلوک پارلمانی حزب چپ در پارلمان آلمان منتشر شد.

بر اساس این گزارش، اداره پلیس جنایی فدرال در آلمان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، ۴۶۹ گزارش از جرایم اسلام ستیزی دریافت کرده است، در حالی که این تعداد در سه ماهه دوم ۳۱۶ و در سه ماهه سوم ۱۴۵ مورد بوده است.

در این زمینه، ۲۸۳ مظنون در جرایم اسلالم ستیزی در  سه ماهه اول، ۱۷۲ نفر در سه ماهه دوم و ۸۵ نفر در سه ماهه سوم شناسایی شدند. 

همچنین پنج نفر در این رابطه دستگیر شدند، اما هیچ حکم زندان علیه آنها صادر نشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب