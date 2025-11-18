طرح قانونی کنگره علیه تجارت با روسیه؛ ترامپ چراغ سبز داد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که با طرح جمهوری‌خواهان برای تحریم کشورهایی که با روسیه تجارت می‌کنند مخالفتی ندارد. این اقدام در واکنش به «کوتاهی مسکو در مذاکرات برای دستیابی به توافق صلح با اوکراین» مطرح شده است.

ترامپ همچنین به خبرنگاران گفت که قانون‌گذاران ممکن است پیشنهاد او برای افزودن ایران به این طرح را بپذیرند؛ قانونی که هدف آن اعمال تحریم‌های بسیار شدید بر هر کشوری است که با روسیه تجارت داشته باشد.

ترامپ گفت: «کنگره در حال ارائه قانونی است که تحریم‌های بسیار شدیدی علیه هر کشوری که با روسیه تجارت کند، اعمال خواهد کرد.»

یک مقام ارشد کاخ سفید نیز اعلام کرد که رئیس‌جمهور آماده امضای این قانون است، به شرط آنکه اختیار نهایی تصمیم‌گیری درباره تحریم‌ها در دست او باقی بماند.

پیش‌تر، سناتور لیندزی گراهام و نماینده مجلس برایان فیتزباترک- هر دو از جمهوری‌خواهان- طرحی برای تحریم کشورهایی که با روسیه تجارت می‌کنند، از جمله خریداران صادرات انرژی این کشور، ارائه کرده بودند.

اظهارات ترامپ می‌تواند مسیر تصویب این قانون در کنگره را هموار کند، با این حال رهبران مجلس سنا و نمایندگان، زمان رأی‌گیری درباره آن را به تأخیر انداخته‌اند، چرا که رئیس‌جمهور ترجیح می‌دهد به جای آن، تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی از هند- دومین خریدار بزرگ نفت روسیه پس از چین- اعمال شود.

وقتی از یک مقام کاخ سفید پرسیده شد که آیا ترامپ اکنون آماده حمایت از این قانون است، او پاسخ داد: «او آن را امضا خواهد کرد. دیشب به این موضوع اشاره کرده است.»

مقام مذکور افزود که کاخ سفید بر نگارش دقیقی از قانون تاکید دارد تا اطمینان حاصل شود اختیار نهایی اعمال تحریم‌ها در دست ترامپ باقی می‌ماند.

انتهای پیام/