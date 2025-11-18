خبرگزاری کار ایران
خبرگزاری رسمی عربستان:

بن‌سلمان پیامی کتبی از پزشکیان دریافت کرده است

خبرگزاری دولتی عربستان گزارش داد که ولیعهد این کشور روز دوشنبه، پیامی کتبی از رئیس‌جمهوری ایران دریافت کرده است.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری دولتی عربستان گزارش داد که «محمد بن سلمان» ولیعهد این کشور روز دوشنبه، پیامی کتبی از «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری ایران دریافت کرده است.

بن‌سلمان امروز -سه‌شنبه- برای گفت‌وگو با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا عازم واشنگتن می‌شود. 

این خبرگزاری هیچ توضیحی درباره محتوای این پیام کتبی یا ارتباط آن با سفر به آمریکا ارائه نکرده است.

گفت‌وگوهای بن‌سلمان با ترامپ قرار است در راستای تعمیق همکاری دو کشور در حوزه نفت و امنیت انجام شود و هم‌زمان دامنه روابط را در زمینه‌های تجارت، فناوری و احتمالاً انرژی هسته‌ای گسترش دهد.

این نخستین سفر ولیعهد سعودی به آمریکا از سال ۲۰۱۸ است؛ سالی که قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی توسط مأموران عربستان در استانبول، موجی از واکنش‌های جهانی را برانگیخت.

نهادهای اطلاعاتی آمریکا نتیجه گرفته‌اند که بن‌سلمان عملیات بازداشت یا قتل خاشقجی را تأیید کرده بود. بن‌سلمان این مسأله را رد می‌کند، هرچند مسئولیت کلی را به‌عنوان حاکم بالفعل کشور پذیرفته است.

 

 

