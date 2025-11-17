خبرگزاری کار ایران
حماس در حال انتقال سلاح‌های خود به کشورهای حامی است

کد خبر : 1715205
رسانه‌های عبری‌زبان مدعی شدند که جنبش مقاومت اسلامی حماس در حال جمع‌آوری و انتقال سلاح‌های پیشرفته خود به خارج از نوار غزه و به کشورهای حامی این گروه است؛ اقدامی که همزمان با بررسی دولت آمریکا برای تعدیل برنامه نزع سلاح حماس و تسهیل بازسازی غزه انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌های عبری‌زبان اعلام کردند که جنبش حماس در حال جمع‌آوری و ذخیره‌سازی سلاح‌های پیشرفته خود خارج از نوار غزه است. کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که این سلاح‌ها در چند کشور آفریقایی نامشخص، یمن و برخی دیگر از کشورها انبار می‌شوند و قرار است در آینده به «موقعیت‌های استراتژیک» منتقل شوند.

گزارش‌ها حاکی است که دولت ترامپ در حال بررسی حذف مرحله خلع سلاح حماس از طرح آتش‌بس در غزه است؛ تصمیمی که پس از بن‌بست مذاکرات درباره آینده حکمرانی در غزه و دشواری جلب تعهدات بین‌المللی برای ایجاد نیروی خلع سلاح بین‌المللی مطرح شده است. منابع امنیتی اسرائیل نیز اعلام کرده‌اند که واشنگتن این گزینه را پس از ناکامی در جلب موافقت کشورهای ثالث مدنظر قرار داده است.

با این حال، تل‌آویو تأکید کرده است که بازسازی غزه بدون تضمین خلع کامل سلاح حماس غیرقابل قبول است. یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رزیم، نیز از ادامه عملیات برای نابودی تونل‌های حماس در مناطق تحت کنترل تل‌آویو خبر داد و اعلام کرد که این تونل‌ها با استفاده از انفجار و بتن مایع مسدود می‌شوند.

ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، در بازدید از رفح اعلام کرد اسرائیل کنترل بیش از ۵۰ درصد از مساحت غزه را در اختیار دارد و «خط زرد» به عنوان حصاری استراتژیک برای جلوگیری از گسترش نفوذ حماس عمل می‌کند. وی افزود ارتش آماده است در صورت نیاز، حمله گسترده‌ای برای تسلط بر مناطق دیگر شرق خط زرد انجام دهد.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد یک فعال حماس را در داخل غزه هدف حمله هوایی قرار داده و کشته است؛ اقدامی که به گفته ارتش در چارچوب اجرای توافق آتش‌بس و خنثی‌سازی تهدیدهای فوری انجام شده است.

 

انتهای پیام/
