به گزارش ایلنا، روزنامه «یدیعوت آحرونوت»، گزارش داد که تنش میان «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ این رژیم تشدید شده است،

تشدید تنش‌ها و افزایش شکاف‌ها پس از آن رخ داد که پست‌های اخیر کاتس در شبکه‌های اجتماعی انتقاد شدیدی از سوی نتانیاهو برانگیخت.

نتانیاهو در جلسه کابینه که برای بررسی تشکیل کمیته تحقیق درباره حوادث هفتم اکتبر برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که بخشی از این برخوردها «حمله داخلی در لیکود» است و اعتراض کرد که برخی موضوعات امنیتی به جای بحث‌‎رسانه‌ای و چهره‌به‌چهره، در توییتر مطرح می‌شوند.

به گفته وی، «مسائلی که به‌طور مداوم در توییتر مطرح می‌شود، امنیت ملی را به شکلی توییتری و بدون هماهنگی کافی به چالش می‌کشد».

نتانیاهو با انتقاد از سبک پست‌های کاتس گفت: «نویسنده پست‌‎ها می‌نویسد که من گفتم، عمل کردم، به‌روزرسانی کردم. حتی در موضوعات امنیتی ملی. اما باید به یاد داشته باشیم که تصمیم‌گیری درباره این مسائل باید با هماهنگی نخست‌وزیر صورت گیرد».​

گزارش یدیعوت خاطر نشان می‌کند که تنش میان نتانیاهو و کاتس بخشی از اختلافات طولانی‌مدت‌تر در درون دستگاه امنیتی و سیاسی اسرائیل است؛ اختلافاتی که منجر به تغییرات در ریاست ستاد ارتش، شورای امنیت داخلی و سرویس امنیت داخلی (شاباک) شده است.

انتهای پیام/