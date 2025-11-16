نبرد شرق اوکراین؛ روسها به پوکروفسک نزدیکتر شدند
س، نیروهای روسیه با بهرهگیری از برتری عددی و تجهیزات خود، در جنوب و شرق اوکراین پیشروی میکنند و اکنون به شهر راهبردی پوکروفسک نزدیکتر شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از فرانس پرس، ارتش روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که کنترل دو روستا در جنوب اوکراین را به دست گرفته است. نیروهای روس با بهرهگیری از تعداد بیشتر در طول جبهه گسترده نبرد، همچنان به پیشروی کند خود ادامه میدهند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور بر دو شهر روفنوبولی و مالایا توکماتچکا در منطقه زاپوریژیا مسلط شدهاند. پیشتر در هفته جاری نیز، نیروهای روس کنترل دو شهر دیگر در این منطقه را به دست گرفته بودند.
اگرچه عملیات نظامی در جبهه زاپوریژیا شدت کمتری نسبت به مناطق شرقی دارد، نیروهای روسیه که از نظر تعداد و تجهیزات برتری دارند، همچنان به پیشروی میدانی در این منطقه ادامه میدهند،
هدف نبردها در شرق اوکراین، تصرف شهر راهبردی پوکروفسک است؛ شهری که در هفتههای اخیر صدها سرباز روسی وارد آن شده و خطوط دفاعی اوکراین را شکستهاند.
گفتنی است که مذاکرات صلح میان کییف و مسکو بهطور کامل متوقف شده و این توقف بهویژه پس از لغو نشست برنامهریزیشده میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در بوداپست رخ داده است.