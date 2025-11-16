خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نبرد شرق اوکراین؛ روس‌ها به پوکروفسک نزدیک‌تر شدند

نبرد شرق اوکراین؛ روس‌ها به پوکروفسک نزدیک‌تر شدند
کد خبر : 1714984
لینک کوتاه کپی شد.

س، نیروهای روسیه با بهره‌گیری از برتری عددی و تجهیزات خود، در جنوب و شرق اوکراین پیشروی می‌کنند و اکنون به شهر راهبردی پوکروفسک نزدیک‌تر شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از فرانس پرس، ارتش روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که کنترل دو روستا در جنوب اوکراین را به دست گرفته است. نیروهای روس با بهره‌گیری از تعداد بیشتر در طول جبهه گسترده نبرد، همچنان به پیشروی کند خود ادامه می‌دهند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور بر دو شهر روفنوبولی و مالایا توکماتچکا در منطقه زاپوریژیا مسلط شده‌اند. پیش‌تر در هفته جاری نیز، نیروهای روس کنترل دو شهر دیگر در این منطقه را به دست گرفته بودند.

اگرچه عملیات نظامی در جبهه زاپوریژیا شدت کمتری نسبت به مناطق شرقی دارد، نیروهای روسیه که از نظر تعداد و تجهیزات برتری دارند، همچنان به پیشروی میدانی در این منطقه ادامه می‌دهند،

هدف نبردها در شرق اوکراین، تصرف شهر راهبردی پوکروفسک است؛ شهری که در هفته‌های اخیر صدها سرباز روسی وارد آن شده و خطوط دفاعی اوکراین را شکسته‌اند.

گفتنی است که مذاکرات صلح میان کی‌یف و مسکو به‌طور کامل متوقف شده و این توقف به‌ویژه پس از لغو نشست برنامه‌ریزی‌شده میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در بوداپست رخ داده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ