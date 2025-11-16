خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انگلیس از قوانین مهاجرتی سختگیرانه خود رونمایی می‌کند

انگلیس از قوانین مهاجرتی سختگیرانه خود رونمایی می‌کند
کد خبر : 1714912
لینک کوتاه کپی شد.

دولت انگلیس از قوانین سختگیرانه مهاجرتی جدید خود رونمایی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، انگلیس اعلام کرده است که قصد دارد مهم‌ترین اصلاحات سیاست‌های پناهندگی خود را در سال‌های اخیر انجام دهد و در واکنش به افزایش احساسات ضدمهاجرتی و چالش‌های احزاب راست‌گرا، قوانین مهاجرت را به‌طور کامل اصلاح کند.

این سیاست جدید که قرار است روزآینده -دوشنبه- به‌طور کامل توسط دولت حاکم کارگر رونمایی شود، تا حدودی از رویکرد دانمارک الگوبرداری شده است که یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین اروپا را برای پناهندگان دارد.

 

حزب کارگر سیاست‌های مهاجرتی خود را، به ویژه در مورد عبور غیرقانونی قایق‌های کوچک از فرانسه، سختگیرانه‌تر کرده است تا با حزب پوپولیست رو به رشد «اصلاحات بریتانیا» که مخالف مهاجرت است مقابله کند.

انتظار می‌رود «شبانه محمود»، وزیرکشور انگلیس، پایان حمایت دائمی از پناهندگان و کاهش کمک‌هزینه‌های زندگی را در میان مجموعه‌ای از اصلاحاتی که برای کاهش جذابیت بریتانیا برای مهاجران غیرقانونی طراحی شده‌اند، اعلام کند.

محمود در ویدئویی که در پلتفرم ایکس منتشر شد، گفت: «روز دوشنبه، مهم‌ترین تغییرات در سیستم پناهندگی‌مان در دوران مدرن را اعلام خواهم کرد».

«ما باید تعداد افرادی را که به طور غیرقانونی به اینجا می‌آیند کاهش دهیم. باید افراد بیشتری را که حق حضور در اینجا را ندارند، اخراج کنیم. ما همیشه کشوری خواهیم بود که به کسانی که از خطر فرار می‌کنند، پناه می‌دهد، اما باید نظم و کنترل را برقرار کنیم».

محمود در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی «ساندی تایمز»  اصلاحات اساسی خود  جزئیات برخی از تغییرات کلیدی که دولت کارگر قصد دارد اعمال کند را شرح داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ