به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، انگلیس اعلام کرده است که قصد دارد مهم‌ترین اصلاحات سیاست‌های پناهندگی خود را در سال‌های اخیر انجام دهد و در واکنش به افزایش احساسات ضدمهاجرتی و چالش‌های احزاب راست‌گرا، قوانین مهاجرت را به‌طور کامل اصلاح کند.

این سیاست جدید که قرار است روزآینده -دوشنبه- به‌طور کامل توسط دولت حاکم کارگر رونمایی شود، تا حدودی از رویکرد دانمارک الگوبرداری شده است که یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین اروپا را برای پناهندگان دارد.

حزب کارگر سیاست‌های مهاجرتی خود را، به ویژه در مورد عبور غیرقانونی قایق‌های کوچک از فرانسه، سختگیرانه‌تر کرده است تا با حزب پوپولیست رو به رشد «اصلاحات بریتانیا» که مخالف مهاجرت است مقابله کند.

انتظار می‌رود «شبانه محمود»، وزیرکشور انگلیس، پایان حمایت دائمی از پناهندگان و کاهش کمک‌هزینه‌های زندگی را در میان مجموعه‌ای از اصلاحاتی که برای کاهش جذابیت بریتانیا برای مهاجران غیرقانونی طراحی شده‌اند، اعلام کند.

محمود در ویدئویی که در پلتفرم ایکس منتشر شد، گفت: «روز دوشنبه، مهم‌ترین تغییرات در سیستم پناهندگی‌مان در دوران مدرن را اعلام خواهم کرد».

«ما باید تعداد افرادی را که به طور غیرقانونی به اینجا می‌آیند کاهش دهیم. باید افراد بیشتری را که حق حضور در اینجا را ندارند، اخراج کنیم. ما همیشه کشوری خواهیم بود که به کسانی که از خطر فرار می‌کنند، پناه می‌دهد، اما باید نظم و کنترل را برقرار کنیم».

محمود در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی «ساندی تایمز» اصلاحات اساسی خود جزئیات برخی از تغییرات کلیدی که دولت کارگر قصد دارد اعمال کند را شرح داد.

