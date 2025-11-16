خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی خبر داد:

اوکراین از یونان گاز وارد می‌کند

اوکراین از یونان گاز وارد می‌کند
کد خبر : 1714791
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور اوکراین از واردات گاز از یونان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -یکشنبه- اعلام کرد که این کشور برای تامین نیازهای زمستانی خود، از یونان گاز وارد خواهد کرد و متعهد شد که نزدیک به ۲ میلیارد یورو برای جبران حملات روسیه به تولید داخلی تامین کند.

زلنسکی در بیانیه‌ای در پلتفرم تلگرام گفت: «امروز، ما توافقی را با یونان در مورد گاز برای اوکراین آماده کرده‌ایم که مسیر دیگری برای تامین گاز برای زمستان تا حد امکان خواهد بود».

وی  اظهار داشت: «ما در حال حاضر توافق‌هایی برای تامین مالی واردات گاز داریم  و نزدیک به ۲ میلیارد یورو (۲.۳ میلیارد دلار) مورد نیاز برای واردات گاز را برای جبران خسارات وارده به تولید اوکراین ناشی از حملات روسیه پوشش خواهیم داد».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ