به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -یکشنبه- اعلام کرد که این کشور برای تامین نیازهای زمستانی خود، از یونان گاز وارد خواهد کرد و متعهد شد که نزدیک به ۲ میلیارد یورو برای جبران حملات روسیه به تولید داخلی تامین کند.

زلنسکی در بیانیه‌ای در پلتفرم تلگرام گفت: «امروز، ما توافقی را با یونان در مورد گاز برای اوکراین آماده کرده‌ایم که مسیر دیگری برای تامین گاز برای زمستان تا حد امکان خواهد بود».

وی اظهار داشت: «ما در حال حاضر توافق‌هایی برای تامین مالی واردات گاز داریم و نزدیک به ۲ میلیارد یورو (۲.۳ میلیارد دلار) مورد نیاز برای واردات گاز را برای جبران خسارات وارده به تولید اوکراین ناشی از حملات روسیه پوشش خواهیم داد».

