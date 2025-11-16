ونزوئلا یک زندانی فرانسوی را آزاد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، امروز -یکشنبه- اعلام کرد که مقامات ونزوئلایی «کامیلو کاسترو»، تبعه فرانسوی که از ماه ژوئن در در ونزوئلا بازداشت شده بود را آزاد کردند.

ماکرون در پلتفرم نوشت: «کامیلو کاسترو آزاد است. من در آسودگی خاطر بستگانش شریک هستم و از همه کسانی که در آزادی او نقش داشتند تشکر می‌کنم».

وی افزود: «فرانسه گاهی اوقات بدون هیاهو، اما با عزم و آرامش کار می‌کند».

کامیلو کاسترو، مربی یوگای ۴۱ ساله، در ۲۶ ژوئن در گذرگاه مرزی میان ونزوئلا و کلمبیا، جایی که اقامت داشت، مفقود شده بود.

انتهای پیام/