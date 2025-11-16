خبرگزاری کار ایران
ونزوئلا یک زندانی فرانسوی را آزاد کرد

ونزوئلا یک زندانی فرانسوی را آزاد کرد
رئیس‌جمهور فرانسه از آزادی تبعه زندانی این کشور در ونزوئلا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،   «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور  فرانسه، امروز -یکشنبه- اعلام کرد که مقامات ونزوئلایی «کامیلو کاسترو»، تبعه فرانسوی که از ماه ژوئن در در ونزوئلا بازداشت شده بود را آزاد کردند.

ماکرون در پلتفرم نوشت: «کامیلو کاسترو آزاد است. من در آسودگی خاطر بستگانش شریک هستم و از همه کسانی که در آزادی او نقش داشتند تشکر می‌کنم».

وی افزود: «فرانسه گاهی اوقات بدون هیاهو، اما با عزم و آرامش کار می‌کند».

کامیلو کاسترو، مربی یوگای ۴۱ ساله، در ۲۶ ژوئن در گذرگاه مرزی میان ونزوئلا و کلمبیا، جایی که اقامت داشت، مفقود شده بود.

 

 

