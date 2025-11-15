ادامه یورش شهرکنشینان به فلسطینیان در کرانه باختری
رسانهها گزارش دادند که شهرکنشینان اشغالگر با همراهی ارتش رژیم صهیونیستی به روستاهایی در شمال دره اردن و کرانه باختری یورش بردند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهرکنشینان صهیونیست امروز -شنبه- به روستای «المالحه» در شمال دره اردن یورش بردند، در حالیکه دیگران به درختان میوه در روستای دیگری در «طولکرم» در شمال کرانه باختری اشغالی آسیب رساندند.
سازمان حقوقی بشری البدر در بیانیهای اعلام کرد که شهرک نشینان به همراه نیروهای ارتش اشغالگر، به روستای المالحه یورش برده و تعدادی از شهرندان را بازداشت و بعدا آنهارا آزاد کردند.
این سازمان همچنین گزارش داد که هجوم اشغالگران سبب ایجاد تنش در میان فلسطینیها شده و اشاره کرد که این اقدامات مانع زندگی ساکنان میشود و فشار مداومی بر جوامع روستایی در شمال دره اردن ایجاد میکند.