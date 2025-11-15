به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر یاکوشف»، معاون اول رئیس شورای فدراسیون و دبیر شورای عمومی حزب حاکم روسیه متحد، در گردهمایی بریکس-اروپا در گفت که روسیه با وجود مسدود شدن اکثر ساز و کارهای رسمی گفت‌وگو، همچنان برای تعامل با کشورهای اروپایی آماده است.

یاکوشف در جریان سخنرانی خود خطاب به شرکنندگان خارجی در این نشست گفت: «روسیه هنوز پتانسیل‌های متقابل سودمند زیادی را در کشورهای اروپایی می‌بیند».

وی تاکید کرد: «ارتباطات مستقیم میان حزبی و میان پارلمانی حتی در شرایط تنش نیز نقش مهمی ایفا می‌کند».

سناتور ارشد روس اظهار داشت: «امروزه کانال‌های رسمی گفت‌وگو بین روسیه و اکثر کشورهای اروپایی عملا مسدود شده‌اند. این امر اهمیت چهارچوب‌های جایگزین ارتباطات میان پارلمانی و میان حزبی را بیش از پیش برجسته می‌کند».

