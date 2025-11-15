خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سناتور ارشد روس:

به‌رغم بسته بودن کانال‌های رسمی، آماده گفت‌وگو با اروپا هستیم

به‌رغم بسته بودن کانال‌های رسمی، آماده گفت‌وگو با اروپا هستیم
کد خبر : 1714453
لینک کوتاه کپی شد.

سناتور ارشد روس، آمادگی مسکو برای گفت‌وگو با اروپا را ابراز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر یاکوشف»، معاون اول رئیس شورای فدراسیون و دبیر شورای عمومی حزب حاکم روسیه متحد، در گردهمایی بریکس-اروپا در گفت که روسیه با وجود مسدود شدن اکثر ساز و کارهای رسمی گفت‌وگو، همچنان برای تعامل با کشورهای اروپایی آماده است.

یاکوشف در جریان سخنرانی خود خطاب به شرکنندگان خارجی در این نشست گفت: «روسیه هنوز پتانسیل‌های متقابل سودمند زیادی را در کشورهای اروپایی می‌بیند».

وی تاکید کرد: «ارتباطات مستقیم میان حزبی و میان پارلمانی حتی در شرایط تنش نیز نقش مهمی ایفا می‌کند».

سناتور ارشد روس اظهار داشت: «امروزه کانال‌های رسمی گفت‌وگو بین روسیه و اکثر کشورهای اروپایی عملا مسدود شده‌اند. این امر اهمیت چهارچوب‌های جایگزین ارتباطات میان پارلمانی و میان حزبی را بیش از پیش برجسته می‌کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ