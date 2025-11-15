سناتور ارشد روس:
بهرغم بسته بودن کانالهای رسمی، آماده گفتوگو با اروپا هستیم
سناتور ارشد روس، آمادگی مسکو برای گفتوگو با اروپا را ابراز کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر یاکوشف»، معاون اول رئیس شورای فدراسیون و دبیر شورای عمومی حزب حاکم روسیه متحد، در گردهمایی بریکس-اروپا در گفت که روسیه با وجود مسدود شدن اکثر ساز و کارهای رسمی گفتوگو، همچنان برای تعامل با کشورهای اروپایی آماده است.
یاکوشف در جریان سخنرانی خود خطاب به شرکنندگان خارجی در این نشست گفت: «روسیه هنوز پتانسیلهای متقابل سودمند زیادی را در کشورهای اروپایی میبیند».
وی تاکید کرد: «ارتباطات مستقیم میان حزبی و میان پارلمانی حتی در شرایط تنش نیز نقش مهمی ایفا میکند».
سناتور ارشد روس اظهار داشت: «امروزه کانالهای رسمی گفتوگو بین روسیه و اکثر کشورهای اروپایی عملا مسدود شدهاند. این امر اهمیت چهارچوبهای جایگزین ارتباطات میان پارلمانی و میان حزبی را بیش از پیش برجسته میکند».