توقیف یک کشتی فرانسوی در بندر الجزایر

توقیف یک کشتی فرانسوی در بندر الجزایر
رسانه‌های الجزایری گزارش دادند که یک کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی فرانسوی کورسیکا لینیا از چهارشنبه گذشته در بندر الجزیره توقیف شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های الجزایری گزارش دادند که یک کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی فرانسوی کورسیکا لینیا از چهارشنبه گذشته در بندر الجزیره توقیف شده است.

منابع به روزنامه الجزایری النهار گفتند که تصمیم به توقیف کشتی «ژان نیکولی» به دلیل نقص فنی بوده که مانع از حرکت ایمن کشتی شده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که این کشتی خدمات منظم کشتی مسافربری بین الجزیره و بندر مارسی را انجام می‌داد.

