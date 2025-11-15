طرح جنجالی ترامپ؛ ماموریت کوشنر برای مذاکره با ایران؟
در حالی که برخی منابع از بررسی نقشآفرینی جرد کوشنر در پرونده ایران خبر میدهند، اختلافات جدی در داخل دولت ترامپ درباره امکان هرگونه مذاکره با تهران بالا گرفته است؛ اختلافی که همزمان با هشدارها درباره احتمال عملیات نظامی جدید مطرح میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، گزارشهای رسانهای در آمریکا حاکی است که احتمال سپردن مأموریت گشودن کانال مذاکره با ایران به جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، موجی از واکنش و بحث در محافل سیاسی و دیپلماتیک برانگیخته است؛ تحولی که حتی در رژیم صهیونیستی نیز با شگفتی و نگرانی دنبال میشود.
این گمانهزنیها در حالی مطرح میشود که ارزیابیهای امنیتی در آمریکا و رژیم صهیونیستی از افزایش احتمال یک اقدام نظامی مشترک علیه ایران حکایت دارد؛ حملهای که به گفته منابع، میتواند شدیدتر از عملیات ۱۲روزه ماه ژوئن بوده و زیرساختهای هستهای و موشکی ایران را هدف قرار دهد.
به گفته یک منبع دیپلماتیک عرب در نیویورک، ایده واگذاری نقش مذاکرهکننده به جرد کوشنر پس از نقشآفرینی او در پرونده غزه مورد توجه برخی حلقههای نزدیک به ترامپ قرار گرفته است. با این حال، این موضوع در داخل دولت ترامپ با اختلاف جدی روبهروست؛ بخشی از تیم رئیسجمهور هرگونه مذاکره با تهران را رد میکند و مدعی است ایران در حال خرید زمان برای تقویت برنامه موشکی خود است و از این رو، گزینه نظامی را مناسبتر میداند. در مقابل، گروهی دیگر با اصل مذاکره موافقند، اما کوشنر را گزینهای قابل اعتماد برای برعهده گرفتن چنین مأموریت حساسی نمیدانند.
به گفته این منبع، کوشنر طرحی موسوم به «بسته تشویقی» تدوین کرده است؛ بستهای که مجموعهای از مشوقها را برای ترغیب ایران به توافقی جدید درباره برنامه هستهای، موشکی و نقش منطقهای در بر میگیرد. با این حال، ترامپ با بخشهایی از این طرح همنظر نیست و رویکردی سختگیرانهتر را دنبال میکند.
در همین رابطه، پیتر هامفری، دیپلمات پیشین آمریکایی، در گفتوگو با «ارمنیوز» تأکید کرد که طرح نام کوشنر بیش از آنکه تصمیمی جدی باشد، درواقع «بالونی برای آزمودن فضا» از سوی ترامپ است؛ تلاشی برای سنجش میزان مخالفت درون دولت با هرگونه ورود به مسیر مذاکره با ایران.
هامفری همچنین معتقد است یهودی بودن کوشنر بهخودیِ خود مانعی جدی برای پذیرش او از سوی تهران است و ایران چنین گزینهای را اقدامی توهینآمیز تلقی خواهد کرد.
از سوی دیگر، نبیل الحیدری، پژوهشگر مسائل ایران، نیز احتمال اعطای چنین نقشی به کوشنر را بسیار ضعیف میداند. او میگوید نزدیکی کامل کوشنر به اسرائیل، امکان هرگونه پذیرش از سوی ایران را از بین میبرد. به گفته او، شروط مدنظر دولت ترامپ برای شروع مذاکره، ماهیتی «تحقیرآمیز» دارد و خواستار کنار گذاشتن کامل برنامه هستهای ایران است؛ شروطی سختتر از مذاکرات ۲۰۱۵.
الحیدری همچنین مدعی است که تحولات میدانی اخیر و فضای داخلی ایران، از نگاه محافل غربی، احتمال اقدام نظامی آینده را افزایش داده است و در چنین فضای پرتنشی، طرحهایی از نوع ماموریت احتمالی کوشنر کارایی عملی ندارد.