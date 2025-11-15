پوکروفسک در مسیر سقوط؛ آیا سناریوی سوریه در جبهه اوکراین در حال تکرار است؟
خبرنگاران و کارشناسان نظامی تأکید دارند که تسلیم تدریجی نیروهای اوکراینی در پوکروفسک نشان میدهد جنگ در اوکراین وارد مرحلهای جدید از فرسایش و تضعیف خطوط دفاعی شده است. این تحولات پس از آن رخ داده که ارتش اوکراین نتوانست خطوط دفاعی خود را حفظ کرده و تأمین لجستیکی لازم را برقرار کند.
به گزارش ایلنا، کارشناسان نظامی غربی در گفتوگو با «ارمنیوز» تأکید کردند که آنچه در بوکروفسک رخ میدهد هنوز به معنای فروپاشی کامل جبههها نیست، اما نشاندهنده ضعف تدریجی خطوط دفاعی و کاهش توان مقاومت در برابر پیشروی آهسته و برنامهریزیشده روسیه است؛ امری که میتواند زمینهساز تغییر استراتژیک و پایان مرحله مقاومت و آغاز عقبنشینی گستردهتر اوکراین شود.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای اوکراینی محاصرهشده در پوکروفسک در حال تسلیمشدن هستند و سقوط سریع مواضعشان، صدها نفر را مجبور به تسلیم داوطلبانه کرده است.
این وزارتخانه افزود که نیروهای روس موفق به استقرار در منطقه بریجورودنی نزدیک ایستگاه راهآهن و منطقه صنعتی شدهاند و همچنان در حال حذف و منهدم کردن مقاومت باقیمانده نیروهای اوکراینی محاصرهشده هستند.
در مقابل، مقامات کییف تلاش کردند وسعت پیشروی روسیه را کماهمیت جلوه دهند و از بهبود موقعیت خود در برخی مناطق خبر دادند، اما اولکسندر سریسکی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، افزایش حملات روسیه در محور پوکروفسک در استان دونتسک را تایید کرد.
وضعیت نامطلوب نیروهای اوکراینی
دیمیتری بریجع، مدیر واحد مطالعات روسیه در مرکز مطالعات عربی-اوراسیایی، گفت: وضعیت فعلی هنوز فروپاشی کامل نیست، اما نشاندهنده ضعف حضور نظامی اوکراین در منطقه است، چه در سطح لشکرها و چه گروههای رزمی، که باعث انهدام برنامههای دفاعی و نبود چشمانداز مشخص برای حفاظت از جبهه شده است.
وی افزود که جنگ میان مسکو و کییف به جنگ فرسایشی تبدیل شده و اوکراین تا حد زیادی به حمایت غرب و اطلاعاتی وابسته است. تلاشهای کییف برای نفوذ به استان کورسک و هدف قرار دادن صنایع نظامی روسیه نیز به موفقیت نرسید.
بریجع تأکید کرد که محاصره نیروهای اوکراینی و قطع خطوط تأمین آنها عامل اصلی سقوط بوکروفسک بوده و پیشروی روسیه، هرچند آهسته، بخشی از یک طرح فرسایشی بلندمدت با پیشروی تدریجی و برنامهریزیشده است.
سناریوی مشابه سوریه؟
رامی القلیوبی، استاد استرالوژی در مدرسه عالی اقتصاد مسکو، گفت: پوکروفسک یک موقعیت استراتژیک مهم است و نبردها برای تصرف آن از ابتدای سال گذشته ادامه داشته است. وی افزود: پیشروی روسیه یک دستاورد استراتژیک مهم است که مسیر شمال استان دنیپروپتروفسک را باز میکند، اما سخن از فروپاشی کامل جبهههای اوکراین دقیق نیست، زیرا برخی مناطق هنوز تحت کنترل کییف است، از جمله کمربند سبز و بخشهای وسیعی در زاپوروژیا و خرسون.
القلیوبی خاطرنشان کرد که آنچه در حال وقوع است، یک جنگ فرسایشی تدریجی است که روسیه با اتکا به قدرت اقتصادی و توان جذب نیروهای رزمی با پرداخت حقوق، بدون نیاز به اعلام بسیج عمومی، پیش میبرد و این به مسکو انعطاف بیشتری در مدیریت درگیری میدهد.
وی افزود: روسیه ممکن است با پیشروی میدانی خود، غرب و کییف را مجبور به پذیرش شرایط خود کند؛ و آنچه رخ میدهد میتواند شبیه وضعیت سوریه در پایان سال گذشته باشد؛ جایی که نظام بیش از یک دهه مقاومت کرد اما طی روزها سقوط کرد، با این تفاوت که امروز روسیه طرف مهاجم و پیشرو است.