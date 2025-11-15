به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد در جریان دیدار هفته آینده با «محمد بن‌سلمان» ولی‌عهد عربستان در کاخ سفید، با ویدرباره توافق ابراهیم گفت‌وگو گند.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران پیش از سفر به فلوریدا برای تعطیلات آخر هفته گفت: «توافق ابراهیم بخشی از مذاکرات ما خواهد بود و امیدوارم عربستان به زودی این توافق را امضا کند».

محمد بن سلمان، قرار است در تاریخ ۱۸ نوامبر به کاخ سفید سفر کند و در جریان آن یک نشست رسمی مهم با ترامپ برگزار کند. در این دیدار، پرونده‌های مختلف همکاری دو کشور در حوزه‌های دفاع، امنیت، انرژی و اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این دیدار، نخستین حضور ولی‌عهد سعودی در کاخ سفید طی بیش از هفت سال گذشته خواهد بود و در حالی انجام می‌شود که ترامپ به دنبال تقویت روابط آمریکا و عربستان است، با این امید که ریاض توافق ابراهیم برای صلح در خاورمیانه را امضا کرده و با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک برقرار کند.

