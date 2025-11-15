خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دونالد ترامپ:

گفت‌وگو درباره توافق ابراهیم، بخشی از برنامه دیدار با بن‌سلمان است

گفت‌وگو درباره توافق ابراهیم، بخشی از برنامه دیدار با بن‌سلمان است
کد خبر : 1714057
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد در جریان دیدار هفته آینده با ولی‌عهد عربستان در کاخ سفید، با وی درباره توافق ابراهیم گفت‌وگو گند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که قصد دارد در جریان دیدار هفته آینده با «محمد بن‌سلمان» ولی‌عهد عربستان در کاخ سفید، با ویدرباره توافق ابراهیم گفت‌وگو گند.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران پیش از سفر به فلوریدا برای تعطیلات آخر هفته گفت: «توافق ابراهیم بخشی از مذاکرات ما خواهد بود و امیدوارم عربستان به زودی این توافق را امضا کند».

محمد بن سلمان، قرار است در تاریخ ۱۸ نوامبر به کاخ سفید سفر کند و در جریان آن یک نشست رسمی مهم با ترامپ برگزار کند. در این دیدار، پرونده‌های مختلف همکاری دو کشور در حوزه‌های دفاع، امنیت، انرژی و اقتصاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این دیدار، نخستین حضور ولی‌عهد سعودی در کاخ سفید طی بیش از هفت سال گذشته خواهد بود و در حالی انجام می‌شود که ترامپ به دنبال تقویت روابط آمریکا و عربستان است، با این امید که ریاض توافق ابراهیم برای صلح در خاورمیانه را امضا کرده و با رژیم صهیونیستی روابط دیپلماتیک برقرار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ