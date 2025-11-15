به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، این شبکه نسخه‌ای از پیش‌نویس قطعنامه جدید اروپا علیه ایران که قرار است توسط تروئیکای اروپایی در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شود، دریافت کرده است.

این نشست قرار است ۱۹ تا ۲۱ نوامبر برگزار شود.

در این پیش‌نویس، کشورهای اروپایی نسبت به موارد ادعایی مطرح‌شده در گزارش اخیر «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس، ابراز نگرانی کرده‌اند. در این گزارش تاکید شده است که آژانس باید در سریع‌ترین زمان ممکن بتواند سطح مواد هسته‌ای اعلام‌شده در ایران را راستی‌آزمایی کند تا نگرانی‌ها برطرف و پایبندی ایران به تعهدات پادمانی مرتبط با معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در خصوص احتمال انحراف مواد هسته‌ای از مقاصد صلح‌آمیز تضمین شود.

بر اساس متن این پیش‌نویس، ایران طبق قطعنامه‌های بین‌المللی که از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره اعمال شده‌اند، موظف است:

تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیق و توسعه، را تعلیق کند؛

تمام پروژه‌های مربوط به آب‌سنگین را متوقف کند؛

و بند اصلاح‌شده ۳.۱ را اجرا کند.

در ادامه، پیش‌نویس بدون اشاره به اقدام‌های فراقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با ابراز تأسف از اینکه ایران طی پنج ماه گذشته «اطلاعات لازم» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تاسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار نداده، از ایران می‌خواهد که به‌طور کامل بر اساس پروتکل الحاقی عمل کند.

مهم‌ترین درخواست‌های مطرح‌شده در پیش‌نویس قطعنامه اروپا:

۱. مدیرکل آژانس موظف شود پیش از هر نشست فصلی شورای حکام، گزارش کاملی درباره اجرای توافق پادمانی ایران ذیل ان‌پی‌تی و اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت شامل 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 ارائه کند.

۲. گزارش مدیرکل باید شامل جزئیات راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم ایران باشد؛ از جمله محل نگهداری، مقادیر، شکل‌های شیمیایی، سطح غنی‌سازی، و همچنین وضعیت سانتریفیوژها و تجهیزات مرتبط.

۳. مدیرکل باید گزارش‌های مذکور در بندهای ۱ و ۲ را به‌طور هم‌زمان برای شورای امنیت نیز ارسال کند.

۴. با اشاره به متن تصمیم GOV/2025/38 تأکید می‌شود که ایران در اجرای توافق پادمانی خود ذیل NPT تخطی کرده و ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران، که بیش از پنج ماه بدون راستی‌آزمایی مانده، «نگرانی شدید» و «مسأله‌ای مرتبط با عدم پایبندی» تلقی می‌شود (مطابق تصمیم GOV/2025/65).

۵. ایران باید بدون تأخیر به تمام تعهدات قانونی خود ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کرده و با آژانس همکاری کامل و سریع داشته باشد، از جمله ارائه اطلاعات و فراهم‌کردن دسترسی‌های لازم.

۶. ایران باید به‌طور کامل و بدون قید و شرط به توافق پادمانی خود پایبند باشد، از جمله اجرای بند اصلاح‌شده ۳.۱، ارائه اطلاعات دقیق درباره مواد و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان، و فراهم‌کردن تمام دسترسی‌های لازم برای راستی‌آزمایی.

۷. درخواست از ایران برای رعایت کامل پروتکل الحاقی که در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضا شده است.

۸. تصمیم برای قرار دادن بند «اجرای توافق پادمان و قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت دربارهٔ ایران» در دستور کار جلسهٔ بعدی و درخواست از مدیرکل برای ارائهٔ گزارش ذیل این بند.

