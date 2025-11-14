منابع آگاه خبر دادند؛
استفاده ارتش روسیه پهپادهای سنگین مدل «مانگاس»
بهگزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، برخی منابع گزارش دادند که ارتش روسیه پهپادهای سنگین مدل «مانگاس» را در منطقه «عملیات ویژه» بهکار گرفته است.
بر اساس این گزارش، پهپادهای ششملخهٔ «مانگاس» تاکنون بیش از ۲۳۰ پرواز رزمی موفق انجام دادهاند و توانستهاند در جریان درگیریها بهعنوان یاریرسان لجستیکی برای یگانهای رزمی عمل کنند.
«بوریس روژین» تحلیلگر نظامی روس نیز ضمن تأیید کارآیی پروژهٔ «مانگاس»، گفت که این پهپادها «در عمل جان سربازان ما را نجات میدهند».
وی افزود که کارشناسان روس در حال توسعه و گسترش این پروژه هستند و قرار است اولین محمولهٔ پیشتولید سریال آن پیش از ورود به تولید انبوه آماده و به نیروهای «فوستوک» تحویل شود.
همزمان رسانههای روسی گزارش دادهاند که ارتش این کشور پهپاد سنگین دیگری با نام «فیل» را نیز آزمایش کرده است.
بر اساس این گزارشها، پهپاد «فیل» حداکثر ظرفیت حمل بار برابر ۹۰ کیلوگرم دارد و با بار ۵۰ کیلوگرم میتواند تا ۱۳ کیلومتر برد پروازی داشته باشد.
منابع روسی میگویند این نمونه در آزمایشهای انجامشده در منطقهٔ «عملیات ویژه» موفقیتآمیز بوده است.