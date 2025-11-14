بیبیسی از ترامپ عذرخواهی کرد
بیبیسی از رئیس جمهور آمریکا، به خاطر «ویرایش گمراهکننده» سخنرانی او در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ عذرخواهی کرد .
این شبکه در عین حال اعلام کرده است که این احتمال را که این ویرایش مبنای شکایت ترامپ به اتهام افترا قرار گیرد، قویاً رد میکند.
بیبیسی اعلام کرد که مدیر کل این رسانه، نامهای شخصی به کاخ سفید ارسال کرده و عذرخواهی خود و شرکت را به خاطر ویرایش سخنرانی که ترامپ قبل از حمله برخی از هوادارانش به ساختمان کنگره آمریکا ایراد کرد، ابراز کرده است.
این شبکه اعلام کرد که هیچ برنامهای برای پخش مجدد این مستند که دو بخش از سخنرانی ترامپ را با فاصله تقریباً یک ساعت ترکیب کرده است، ندارد.
پیشتر وکیل ترامپ نامهای به بیبیسی ارسال کرد و خواستار عذرخواهی شد و تهدید کرد که دادخواستی را برای دریافت غرامت ۱ میلیارد دلاری تنظیم خواهد کرد.