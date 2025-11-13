بازگشایی سفارت سوریه در انگلیس
سوریه پس از ۱۳ سال، سفارت خود در لندن را بازگشایی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پرنسا لاتینا، سوریه پس از ۱۳ سال، سفارت خود در لندن را بازگشایی کرد. این اقدام همزمان با سفر رسمی «اسعد الشیبانی» وزیر خارجه دولت موقت سوریه به لندن انجام شد.
وزیر خارجه سوریه این خبر را از طریق شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد و تصویری از خود را منتشر کرد که از بالکن سفارت، همراه با پرچم سوریه، دست تکان میدهد.
اسعد الشیبانی در پیام خود نوشت: «پس از سالها انزواء، امروز سفارت سوریه در لندن را دوباره بازگشایی میکنیم. کشور با هویتی آزاد به جهان بازمیگردد».
تعطیلی سفارت سوریه در لندن به ماه می ۲۰۱۲ بازمیگردد؛ زمانی که دولت انگلیس طی اقدامی مداخلهجویانه، «سامی الخیمی» سفیر وقت دمشق و دیگر دیپلماتهای سوریه را به دلیل تحولات داخلی این کشور اخراج کرد. پیش از آن، الخیمی در پایان سال ۲۰۱۱ به دلیل فراخوان دولت سوریه برای مشورتها، لندن را ترک کرده بود.
انگلیس نیز دو ماه پیش از آن، در مارس ۲۰۱۲، سفارت خود در دمشق را به دلیل وضعیت امنیتی بحرانی در پایتخت سوریه تعطیل کرده و تمام کارکنان دیپلماتیک خود را فراخوانده بود.
وزارت خارجه سوریه اعلام کرده است که هدف سفر الشیبانی به لندن «باز کردن کانالهای رسمی ارتباطی» با دولت انگلیس و ایجاد زمینه برای گفتوگوی سازنده در مرحلهای جدید از سیاست خارجی کشور است.
بازگشایی سفارت سوریه در انگلیس در حالی صورت میگیرد که دمشق اخیراً در حال افزایش فعالیتهای دیپلماتیک خود و نزدیکی به برخی پایتختهای غربی است.