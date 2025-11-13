هدف اتحادیه اروپا تضعیف موضع ترامپ برای حل بحران اوکراین است

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که هدف چندین کشور اتحادیه اروپا تضعیف موضع دولت آمریکا است که از ابتدا خواستار گفت‌وگو برای حل و فصل مناقشه در اوکراین بوده است.

روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا مصاحبه‌ای با وزیر امور خارجه روسیه انجام داد، اما از انتشار کامل پاسخ‌های او بدون هیچ گونه ویرایش یا سانسوری خودداری کرد. متن کامل اظهارات لاوروف در وب‌سایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شد.

لاوروف به این روزنامه گفت: «بیشتر پایتخت‌های اروپایی اکنون ستون فقرات به اصطلاح ائتلاف مشتاقان را تشکیل می‌دهند که فقط یک چیز می‌خواهند: ادامه جنگ در اوکراین تا حد امکان.»

وی افزود: «هدف اصلی آنها تضعیف موضع دولت فعلی ایالات متحده است که در ابتدا خواستار گفت‌وگو بود، موضع طرف روسی را به دقت بررسی کرد و عزم خود را برای یافتن یک راه حل پایدار و مسالمت‌آمیز نشان داد.»

