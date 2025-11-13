شهردار کییف:
به گزارش ایلنا، «ویتالی کلیچکو» شهردار کییف هشدار داد که اوکراین با بحران فزایندهای در روند سربازگیری روبهرو است، زیرا شمار بیشتری از مردان برای فرار از خدمت اجباری به کشورهای اروپایی میگریزند.
وی گفت مع کمبود نیروی انسانی، توان ارتش را برای مقابله با پیشروی نیروهای روس که نزدیک به چهار سال است ادامه دارد، تضعیف کرده است.
کلیچکو تأکید کرد: «جنگ طولانی باعث شده با مشکلات بزرگی در زمینه نیروی انسانی مواجه شویم و این موضوع به طور مستقیم بر توان ارتش برای جبران تلفاتش اثر میگذارد».
وی افزود: «حملات روسیه مانند بازیهای رایانهای ادامه دارد؛ آنها بدون توجه به تلفاتشان به پیشروی ادامه میدهند«.
شهردار کییف توضیح داد که طبق قانون فعلی، مردان از ۲۵ سالگی مشمول خدمت نظامی میشوند، اما وی خواستار کاهش این سن به ۲۳ یا ۲۲ سال است.
به گفته وی، جوانان ۱۸ ساله «هنوز کودک هستند»، ولی ممکن است شرایط اضطراری دولت را به تغییر قانون مجبور کند.
شهردار کییف با بیان اینکه فاصله میان توان انسانی اوکراین و شمار نیروهای روسیه روزبهروز بیشتر میشود: «ما نزدیک به چهار سال است که با شجاعت از کشورمان دفاع میکنیم، اما شرایط دشوار است. اراده جنگیدن هنوز وجود دارد و این مهمترین مسأله است».
کلیچکو در پایان تأکید کرد که آینده اوکراین به بازگشت شهروندانش پس از پایان جنگ بستگی دارد: «اگر نیمی از جوانان بازگردند خوشحال خواهیم شد، اما این امر نیازمند برقراری صلح، ایجاد شغل و بهبود شرایط زندگی است. پس از جنگ، کشور با چالشهای بزرگی روبهرو خواهد بود.»
این سخنان در حالی بیان میشود که نگرانیها از موج تازهی مهاجرت جوانان افزایش یافته است. دولت اوکراین در ماه آگوست اجازه داد مردان ۱۸ تا ۲۲ ساله از کشور خارج شوند؛ تصمیمی که باعث رشد محسوس درخواستهای پناهندگی در اتحادیه اروپا شد.
طبق دادههای تازه اروپا، در ماه سپتامبر بیش از ۷۹ هزار اوکراینی حمایت موقت دریافت کردهاند که بالاترین رقم در دو سال گذشته است،