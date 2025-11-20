به گزارش ایلنا، «پاسکال کنفاورو» سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در پی تصویب قطعنامه‌ سیاسی ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که تروئیکای اروپا خواستار فعال‌سازی مجدد مسیر دیپلماسی با ایران است.

وی مدعی شد که انگلیس، آلمان و فرانسه به‌رغم اقدام برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در قالب مکانیسم ماشه، همواره خواستار حفظ گفت‌وگو با ایران بوده‌اند.

