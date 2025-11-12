سازمان ملل متحد:
۹۰ درصد خانوارهای افغان با گرسنگی یا مشکل معیشتی روبهرو هستند
سازمان ملل متحد هشدار داد که ۹ خانواده از ۱۰ خانواده در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند یا برای تأمین معیشت دچار بدهی شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان ملل متحد هشدار داد که ۹ خانواده از ۱۰ خانواده در افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند یا برای تأمین معیشت دچار بدهی شدهاند.
این وضعیت پس از آن تشدید شده است که پس از بازگشت میلیونها نفر، منابع مناطق فقیرنشین شرق و شمال افغانستان تحت فشار قرار گرفته است.
افغانستان تحت کنترل طالبان که با کاهش کمکهای خارجی، تحریمها و بلایای طبیعی متعدد از جمله زلزله مرگبار ماه آگوست روبهرو بوده است، با چالش پذیرش چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که از سال ۲۰۲۳ به کشور بازگشتهاند مواجه است. حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این تعداد در سال از پاکستان و ایران بازگردانده شدهاند.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد که امروز -چهارشنبه- منتشر شد، نشان میدهد که افرادی که افغانستان بازگشتهاند، با ناامنی اقتصادی شدید مواجه هستند. بیش از نیمی از خانوارهایی که به کشور بازگشتهاند به دلیل تأمین غذا، مراقبتهای پزشکی را نادیده میگیرند و بیش از ۹۰ درصد آنها بدهکار شدهاند. میزان بدهیها بین ۳۷۳ تا ۹۰۰ دلار است در حالی که میانگین درآمد ماهانه حدود ۱۰۰ دلار گزارش شده است.
این افراد همچنین در یافتن مسکن مناسب مشکل دارند، به طوری که قیمت اجاره سه برابر شده است. بیش از نیمی از آنها از نبود فضای کافی یا تختخواب خبر داده و ۱۸ درصد اعلام کردهاند که در سال گذشته برای دومین بار جابهجا شدهاند.
«استیفن رودریگز» نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان خواستار حمایت فوری برای تقویت معیشت و خدمات در مناطقی که شهروندان افغان به آن بازگشتهاند شده و گفت: «با پیوند فرصتهای درآمدزایی، خدمات پایه، مسکن و همبستگی اجتماعی میتوان فشار بر این مناطق را کاهش داد و خطر جابهجایی ثانویه را کم کردة.