تصمیم آمریکا برای ایجاد پایگاه با ظرفیت استقرار ۱۰ هزار سرباز در نزدیکی غزه

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «بلومبرگ» فاش کرد که وزارت آمریکا در حال بررسی ایجاد یک پایگاه نظامی موقت در نزدیکی نوار غزه است که توانایی استقرار حدود ۱۰ هزار سرباز را داشته باشد.

به گزارش این رسانه، واشنگتن این طرح را در چارچوب تلاش‌های خود برای تشکیل یک «نیروی ثبات» با مشارکت نیروهایی از کشورهای دیگر بررسی می‌کند که مأموریت آن نظارت بر اجرای آتش‌بس خواهد بود، بدون آن‌که نیروهای آمریکایی در عملیات میدانی مشارکت داشته باشند.

بر اساس اسنادی که بلومبرگ به آن‌ها دست یافته است، نیروی دریایی آمریکا از شرکت‌های دارای صلاحیت پیشین درخواست برآورد هزینه برای ایجاد یک «پایگاه عملیات نظامی موقت با قابلیت خودکفایی» کرده است که بتواند از ۱۰ هزار نفر پشتیبانی کرده و ۱۰ هزار فوت مربع فضای اداری برای مدت ۱۲ ماه فراهم کند.

در این درخواست، محل احتمالی پایگاه «نزدیک غزه، اسرائیل» عنوان شده است. این درخواست در تاریخ ۳۱ اکتبر ارسال شده و طبق گفته دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، مهلت پاسخ‌گویی به آن تا سوم نوامبر تعیین شده بود.

