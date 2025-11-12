به گزارش ایلنا، نشریه «فارین پالیسی» در گزارشی تحلیلی نوشت: دولت دونالد ترامپ در تلاش است سوریه را به محور تحت رهبری واشنگتن در خاورمیانه وارد کند، اما سیاست‌های تهاجمی و توسعه‌طلبانه اسرائیل در منطقه می‌تواند روند شکل‌گیری این روابط را با چالش جدی مواجه کند.

مارک لینچ، استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن، هدف اصلی این طرح را جلوگیری از بازگشت سوریه به محور ایران و سوق دادن آن به سمت واشنگتن عنوان کرد؛ اقدامی که به گفته او می‌تواند جایگاه تهران را تضعیف و نفوذ آمریکا و متحدانش را در خاورمیانه تقویت کند.

دولت آمریکا، پنجشنبه گذشته تحریم‌ها علیه احمد الشرع( الجولانی) رئیس دولت موقت سوریه را لغو کرد و او روز دوشنبه به کاخ سفید رفت. لینچ این تحولات را نقطه اوج کارزار بین‌المللی برای بازسازی وجهه الشرع و اعطای مشروعیت جهانی به دولت او توصیف کرد.

در حالی که دولت ترامپ همچنان متحد نزدیک اسرائیل در پرونده‌های غزه و ایران محسوب می‌شود، اما اهداف تل‌آویو در سوریه آشکارا با اولویت‌های واشنگتن در تضاد است.

هم‌زمان با برنامه‌ریزی آمریکا برای گسترش حضور نظامی در سوریه و احداث یک پایگاه هوایی در نزدیکی دمشق، لینچ هشدار داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به‌تدریج به رویارویی مستقیم با مهم‌ترین حامیان بین‌المللی خود نزدیک می‌شود.

این وضعیت واشنگتن را ناگزیر می‌سازد با واقعیتی دشوار روبه‌رو شود؛ واقعیتی که بر اساس آن، بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات سوریه‌ی جدید نه ایران است و نه گروه‌های اسلام‌گرا، بلکه خود اسرائیل محسوب می‌شود.

نویسنده تأکید کرد که این شکاف سیاسی پیامدهای گسترده‌ای بر آینده توازن قوا و ائتلاف‌ها در خاورمیانه خواهد داشت، به‌ویژه آن‌که واشنگتن از الشرع به‌عنوان مدلی برای امکان ادغام «اسلام‌گرایان عمل‌گرا» در نظام بین‌الملل یاد می‌کند.

به گفته نویسنده، طرح آمریکا بر دو پایه اصلی استوار است: نخست، توانایی الشرع در ایجاد دولتی باثبات، و دوم، موافقت اسرائیل با این ساختار سیاسی جدید.

حوادث خشونت‌آمیز در السویداء در ماه ژوئیه گذشته، تهدیدی مستقیم برای رکن نخست طرح آمریکایی بود؛ درگیری‌های خونین میان نیروهای دولتی، طایفه دروزی و مبارزان عشایر بدوی، شکنندگی دولت تازه‌تأسیس سوریه و کاهش اعتماد به نظام نوپا را آشکار کرد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد اسرائیل از هرج‌ ومرج السویداء بهره برده و با انجام حملات هوایی مکرر به آنچه «اهداف دشمن» می‌نامد و به بهانه حفاظت از دروزها، نفوذ خود در سوریه را گسترش داده و زمینه‌سازی برای اشغال دائم را دنبال کرده است.

از سوی دیگر، احمد الشرع اعلام کرده است که حاضر به تعامل با اسرائیل است، مشروط بر اینکه این همکاری در مسیر توسعه و جذب سرمایه قرار گیرد، زیرا می‌داند هر تقابل مستقیم با تل‌آویو تنها به تحریم و بی‌ثباتی منجر خواهد شد.

نویسنده در ادامه تأکید کرد که امضای سوریه پای توافقنامه‌های ابراهیم تقریبا غیرممکن است؛ زیرا مردم این کشور با آن مخالف‌اند و متحدان منطقه‌ای الشرع، از جمله قطر، ترکیه و عربستان، از این مسیر حمایت نمی‌کنند.

نویسنده نتیجه گرفت که پرونده سوریه همچنان به عنوان کانون تنش بین واشنگتن و تل‌آویو خواهد ماند، زیرا موضع اسرائیل و گسترش اشغال جنوب سوریه هرگونه توافق آمریکایی-سوری برای تثبیت منطقه را مختل می‌کند.

انتهای پیام/