خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یورش مجدد نیروهای صهیونیست به حومه قنیطره

یورش مجدد نیروهای صهیونیست به حومه قنیطره
کد خبر : 1713046
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای رژیم صهیونیست بار دیگر به حومه قنیطره یورش بردند.

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، نیروهای اشغالگر اسرائیلی روزگذشته -سه‌شنبه- حمله جدیدی به شرق «الصمدانیه» در حومه قنیطره انجام دادند.

این خبرگزاری گزارش داد: «یک گشت نظامی اسرائیلی متشکل از سه خودرو از ایست بازرسی الحمیدیه به سمت شرق الصمدانیه حرکت کرد، سپس در امتداد جاده الدوحه ادامه داد و در آنجا بین روستاهای ام بطنا و جیبا موانعی ایجاد کرد و به بازرسی غیرنظامیانی که از منطقه عبور می‌کردند، پرداخت».

اشغالگران صهیونیست مکررا خاک سرویه را هدف تجاوز قرار می‌دهند و این تجاوزات نقض توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴، قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ