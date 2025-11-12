یورش مجدد نیروهای صهیونیست به حومه قنیطره
نیروهای رژیم صهیونیست بار دیگر به حومه قنیطره یورش بردند.
به گزارش ایلنا به نقل از سانا، نیروهای اشغالگر اسرائیلی روزگذشته -سهشنبه- حمله جدیدی به شرق «الصمدانیه» در حومه قنیطره انجام دادند.
این خبرگزاری گزارش داد: «یک گشت نظامی اسرائیلی متشکل از سه خودرو از ایست بازرسی الحمیدیه به سمت شرق الصمدانیه حرکت کرد، سپس در امتداد جاده الدوحه ادامه داد و در آنجا بین روستاهای ام بطنا و جیبا موانعی ایجاد کرد و به بازرسی غیرنظامیانی که از منطقه عبور میکردند، پرداخت».
اشغالگران صهیونیست مکررا خاک سرویه را هدف تجاوز قرار میدهند و این تجاوزات نقض توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴، قوانین بینالمللی و قطعنامههای مربوطه سازمان ملل متحد است.