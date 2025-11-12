استقرار ناو «جرالد آر. فورد» در نزدیکی ونزوئلا؛ آیا تهدید نظامی آمریکا جدی است؟

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ناو «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد» به همراه سه ناو جنگی دیگر روز سه‌شنبه وارد محدوده عملیاتی فرماندهی جنوبی آمریکا شد؛ منطقه‌ای که بخش‌هایی از اقیانوس اطلس و مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام را شامل می‌شود.

شان پارنل، سخنگوی پنتاگون نیز در بیانیه‌ای تصریح کرد: «این نیروها با هدف تقویت توانمندی‌ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و انهدام شبکه‌های جنایی فراملی فعالیت خواهند کرد.»

اما به گزارش روزنامه واشنگتن پست، ناو «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد» برای مقابله مستقیم با قاچاق مواد مخدر مناسب نیست و بیشتر یک ابزار راهبردی و نمادین قدرت آمریکا محسوب می‌شود. به گفته مارک کانسیان، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، آمریکا از ناوهای هواپیمابر برای نمایش قدرت و بازدارندگی استفاده می‌کند و انتقال این ناو به منطقه می‌تواند نشانه‌ای از احتمال استفاده آن علیه ونزوئلا باشد.

کانسیان افزود: «رسیدن این ناو به منطقه به معنای آغاز شمارش معکوس است؛ زیرا چنین سلاحی را نمی‌توان برای مدت نامحدود در آنجا نگه داشت. یا باید از آن استفاده کنند یا آن را بازگردانند.»

پنتاگون در ۲۴ اکتبر اعلام کرده بود که پیت هگست، وزیر جنگ دستور انتقال این ناو از اروپا را صادر کرده است. ناو فورد از ماه ژوئن از پایگاه اصلی خود در ویرجینیا به مأموریت اعزام شده بود. با ورود آن، شمار ناوهای آمریکایی حاضر در منطقه به بیش از ۱۲ فروند رسیده است؛ حضوری نظامی که برای منطقه‌ای که معمولا تنها شاهد یکی دو ناو برای مأموریت‌های ضدقاچاق است، بی‌سابقه به شمار می‌رود.

در هفته‌های اخیر، ایالات متحده علاوه بر ناوهای جنگی، پهپادها و نیروهای ویژه نظامی را نیز در نزدیکی ونزوئلا مستقر کرده است. کاخ سفید مدعی است این اقدامات با هدف مختل کردن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین انجام می‌شود.

دستورهای خطرناک ترامپ

در تحولی بی‌سابقه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از سپتامبر گذشته دستور اجرای عملیات نظامی مرگبار علیه مظنونان قاچاق مواد مخدر را صادر کرده که به گفته منابع آمریکایی، تاکنون منجر به کشته شدن حداقل ۷۵ نفر شده است.

منابع حقوقی در آمریکا این اقدامات را غیرقانونی دانسته‌اند، زیرا قایق‌های هدف‌گیری شده حامل غیرنظامیان متهم به قاچاق بوده و نه افراد مسلح علیه آمریکا. تاکنون دست‌کم ۱۹ حمله نظامی در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام ثبت شده و ترامپ از گسترش عملیات به اهداف زمینی نیز خبر داده است.

رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، موضعی خصمانه داشته و او را متهم می‌کند که «مجرمان و قاچاقچیان مواد مخدر» را به آمریکا می‌فرستد. تحلیلگران این اتهام را نشانه تمایل ترامپ برای براندازی مادورو با زور می‌دانند. ترامپ نیز صراحتا گفته است: «روزهای مادورو در قدرت، شمارش معکوس خود را آغاز کرده است.»

مخالفت دموکرات‌ها

دموکرات‌ها از اقدامات نظامی آمریکا در منطقه ابراز نگرانی کردند و خواستار تأیید صلاحیت کنگره برای اعلام جنگ شدند. با این حال، اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا مانع تصویب طرح‌هایی شدند که هدفشان متوقف کردن حملات دریایی و جلوگیری از اقدام نظامی مستقیم علیه ونزوئلا بود.

هم‌زمان، مقامات دولت آمریکا تلاش کردند تا برخی سناتورهای جمهوری‌خواه را با ارائه توضیحات بیشتر درباره عملیات ضد قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین و کاهش تهدیدات ترامپ، قانع کنند.

به گفته منابع آگاه، وزیر جنگ و وزیر خارجه آمریکا در یک جلسه محرمانه به برخی از نمایندگان اعلام کردند که دولت فعلا قصد هدف‌گیری مستقیم ونزوئلا را ندارد و برای چنین اقدامی دلایل حقوقی کافی در اختیار ندارد.

