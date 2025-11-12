خبرگزاری کار ایران
در بیانیه کنفرانس قومی عربی تأکید شد؛

طوفان الاقصی ارکان اسرائیل را به لرزه درآورد/ تقدیر از ایران و محور مقاومت به دلیل حمایت از غزه

کنفرانس قومی عربی در بیانیه پایانی سی‌و‌چهارمین نشست خود اعلام کرد که عملیات «طوفان الاقصی» که در هفتم اکتبر از سوی نیروهای مقاومت در غزه آغاز شد، نقطه عطفی تاریخی در مسیر مبارزات ملت فلسطین علیه اشغالگری اسرائیل بود.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، کنفرانس قومی عربی در بیانیه پایانی سی‌و‌چهارمین نشست خود اعلام کرد که عملیات «طوفان الاقصی» که در هفتم اکتبر از سوی نیروهای مقاومت در غزه آغاز شد، نقطه عطفی تاریخی در مسیر مبارزات ملت فلسطین علیه اشغالگری اسرائیل بوده و با درهم شکستن ساختار امنیتی و بازدارندگی این رژیم، بار دیگر مسأله فلسطین را در صدر توجه جهانی قرار داد.

در این بیانیه از پایداری مردم غزه در برابر «جنگ نسل‌کشی، گرسنگی، و محاصره» تقدیر شده و مقاومت فلسطین «نمادی از شجاعت و خلاقیت در میدان نبرد» توصیف شده است.

این بیانیه همچنین بر ضرورت حفظ وحدت ملی فلسطینیان و ایستادگی کرانه باختری در برابر طرح‌های اشغال و الحاق تأکید کرده و از کشورهای ضامن توافق آتش‌بس با اسرائیل خواسته است مسئولیت خود را در وادار کردن این رژیم به اجرای تعهداتش بپذیرند.

کنفرانس قومی عربی با اعلام مخالفت با پروژه‌های شهرک‌سازی و طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ»، از محور مقاومت در لبنان، یمن، عراق و ایران به‌دلیل حمایت از مردم غزه قدردانی کرده و بر اهمیت «وحدت جبهه‌های مقاومت» تأکید کرده است.

در بخش دیگری از بیانیه، بر ضرورت بازسازی فوری لبنان و پرهیز از هرگونه تبعیت از فشارهای غربی و صهیونیستی تأکید شده است. همچنین حمایت از تمامیت ارضی، وحدت ملی و استقلال سوریه مورد تأکید قرار گرفته و هرگونه اشغال خاک این کشور و تلاش برای کشاندن دمشق به توافق با اسرائیل محکوم شده است.

این بیانیه در خصوص سودان نیز، ضمن هشدار درباره «جنگ سلطه و تجزیه»، کشورهای غربی و منطقه‌ای را به‌دلیل حمایت از نیروهای پشتیبانی سریع محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته است این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و رهبران آن را به اتهام ارتکاب «جنایات نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی» تحت پیگرد بین‌المللی قرار دهد.

