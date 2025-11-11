به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، رسانه روس به نقل از سرویس امنیت فدرال روسیه گزارش داد که مسکو توانسته است، توطئه مشترک اوکراینی-انگلیسی برای ربودن یک میگ مجهز به موشک مافوق صوت را خنثی کند.

‌سرویس امنیت فدرال روسیه‌امروز -سه‌شنبه- در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک توطئه اوکراینی-بریتانیایی را خنثی کرده که هدف آن، ربودن یک جت میگ-۳۱ مجهز به موشک مافوق صوت کینژال بوده است.

بنابر گزارش خبرگزاری ریانووستی، سرویس امنیت فدرال روسیه در ادامه خاطر نشان کرد که قرار بوده جت ربوده شده به سمت یک پایگاه هوایی ناتو در شهر کنستانتا رومانی پرواز کند، جایی که ممکن بوده است توسط پدافند هوایی سرنگون شود.

