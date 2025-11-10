به ‌گزارش ایلنا به‌ نقل از المیادین، منابع محلی از پرواز جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز استان‌های «سویدا» و «درعا» خبر دادند.

بنابر این گزارش، این تحرکات در ادامه تجاوزات مکرر هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به مناطق جنوبی سوریه صورت گرفته است.

پیش از این نیز منابع محلی از نفوذ گشتی‌های رژیم صهیونیستی به حومه استان قنیطره خبر دادند.

نیروهای صهیونیست در جریان این تجاوز، وارد روستاهای «العجرف» و «اوفانیا» شده و عناصر خود را در این روستاها مستقر کردند. همچنین یک گشت دیگر وارد روستای «المشیرفه» شده و فعالیت‌های مشابهی انجام داد.

انتهای پیام/