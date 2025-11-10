خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز «سویدا» و «درعا»

پرواز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز «سویدا» و «درعا»
کد خبر : 1712317
لینک کوتاه کپی شد.

منابع محلی از پرواز جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز استان‌های «سویدا» و «درعا» خبر دادند.

به ‌گزارش ایلنا به‌ نقل از المیادین، منابع محلی از پرواز جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز استان‌های «سویدا» و «درعا» خبر دادند.

بنابر این گزارش، این تحرکات در ادامه تجاوزات مکرر هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی به مناطق جنوبی سوریه صورت گرفته است.

پیش از این نیز منابع محلی از نفوذ گشتی‌های رژیم صهیونیستی به حومه استان قنیطره خبر دادند.

نیروهای صهیونیست در جریان این تجاوز، وارد روستاهای «العجرف» و «اوفانیا» شده و عناصر خود را در این روستاها مستقر کردند. همچنین یک گشت دیگر وارد روستای «المشیرفه» شده و فعالیت‌های مشابهی انجام داد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ