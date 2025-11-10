خبرگزاری کار ایران
معاریو نوشت:

ترامپ و بن‌سلمان به دنبال «ناتوی کوچک» در خاورمیانه

کد خبر : 1711873
یک رسانه عبری مدعی شد دیدار رئیس‌جمهور آمریکا با ولیعهد سعودی در کاخ سفید، با هدف ایجاد یک «ناتوی کوچک» در خاورمیانه برگزار می‌شود. محور این توافق بر همکاری‌های دفاعی، امنیتی و فناوری پیشرفته متمرکز است و در حالی صورت می‌گیرد که «تهدید ایران»، که پیش‌تر اولویت اصلی عربستان برای دریافت تضمین‌های آمریکایی بود، دیگر در صدر دستورکار آن قرار ندارد.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «معاریو» به دیدار برنامه‌ریزی‌شده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با محمد بن‌سلمان، ولی‌عهد سعودی در کاخ سفید در تاریخ ۱۸ نوامبر اشاره کرده و نوشته است که انتظار می‌رود طی این دیدار، یک توافق دفاعی مهم بین دو طرف به امضا برسد.

ترامپ امیدوار است عربستان به زودی به توافق‌های عادی‌سازی با تل‌آویو بپیوندد، اما ریاض آن را منوط به نقشه راه روشن برای تشکیل دولت فلسطین کرده است.

معاریو ادامه داد: «ترامپ بارها درباره احتمال پیوستن عربستان به توافق‌های امضا شده در سال ۲۰۲۰ صحبت کرده و ماه گذشته ابراز امیدواری کرد که این اتفاق در آینده بسیار نزدیک رخ دهد، با این حال منابعی در کشورهای عربی حوزه خلیج‌( فارس) اعلام کرده‌اند که موضع عربستان در این زمینه تغییر نکرده است.»

این روزنامه تأکید کرد که سعودی‌ها در مذاکرات تلاش می‌کنند از هرگونه سوءتفاهم دیپلماتیک جلوگیری کرده و مواضع خود را پیش از انتشار بیانیه‌های عمومی هماهنگ کنند. تحلیلگران در واشنگتن نیز معتقدند احتمال حمایت محمد بن سلمان از عادی‌سازی در آینده نزدیک کم است، مگر آنکه مسیر قابل اعتمادی برای تشکیل دولت فلسطین وجود داشته باشد.

معاریو نوشت که عربستان به رسمیت شناختن اسرائیل را موضوعی بسیار حساس از نظر امنیت ملی می‌داند و اوضاع، پس از جنگ غزه و کاهش اعتماد عمومی جهان عرب به اسرائیل، پیچیده‌تر شده است.

روزنامه عبری نوشت که سعودی‌ها در دیدارهای خود در واشنگتن بر همکاری‌های امنیتی و سرمایه‌گذاری تمرکز خواهند کرد و انتظار می‌رود یک توافق دفاعی میان دو طرف امضا شود؛ توافقی که نسخه‌ای محدودتر از پیمان کامل شبیه به ناتو است و عربستان پیش‌تر در ازای عادی‌سازی آن را دنبال می‌کرد.

بر اساس گزارش معاریو، این توافق احتمالی نیازی به تصویب کنگره آمریکا ندارد و بر اساس توافق مشابه با قطر طراحی شده است و هدف آن، گسترش همکاری‌ها در زمینه فناوری پیشرفته و دفاعی، تسریع فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان و اعمال محدودیت بر روابط نظامی ـ صنعتی سعودی با چین است.

این روزنامه عبری با اشاره به اینکه پیچیدگی ارتباط میان پیمان دفاعی، عادی‌سازی روابط و مسئله فلسطین باعث شد واشنگتن و ریاض به توافق محدود رضایت دهند و افزود که عامل «تهدید ایران»، که عربستان آن را عامل اصلی درخواست تضمین‌های آمریکا می‌دانست،  کم‌رنگ شده  است.

