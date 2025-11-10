تأکید سران سیلاک و اتحادیه اروپا بر لزوم پایان مخاصره اقتصادی کوبا

تأکید سران سیلاک و اتحادیه اروپا بر لزوم پایان مخاصره اقتصادی کوبا
سران اعضای جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (سیلاک) و اتحادیه اروپا در بیانیه پایانی نشست مشترک خود خواستار پایان محاصره اقتصادی کوبا شدند.
به گزارش ایلنا، سران اعضای جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (سیلاک) و اتحادیه اروپا در بیانیه پایانی نشست مشترک خود خواستار پایان محاصره اقتصادی کوبا شدند.
در این بیانیه آمده است: «بر ضرورت پایان دادن به محاصره اقتصادی، تجاری و مالی تحمیلشده بر کوبا تأکید میکنیم».
دو طرف همچنین از «توافق حاصلشده درباره مرحله نخست طرح جامع برای پایان دادن به درگیری در نوار غزه» حمایت کرده و آن را گامی مهم در راستای تثبیت آتشبس و آغاز روند سیاسی دانستند».
رهبران سیلاک و اتحادیه اروپا ضمن تکرار مخالفت خود با «تهدید به استفاده از زور یا هرگونه اقدام مغایر با حقوق بینالملل»، بر «احترام به تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها» تأکید کردند.