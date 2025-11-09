به‌گزارش ایلنا به ‌نقل از الجزیره، «فریده شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق آموزش، اقدام‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را «نسل‌کشی آموزشی» توصیف کرد و گفت که نظام آموزشی غزه به‌طور کامل فروپاشیده است.

شهید با بیان اینکه بیش از ۶۶۰ هزار کودک فلسطینی در حال حاضر از تحصیل بازمانده‌اند، افزود: «از مجموع حدود ۸۱۵ مدرسه در غزه، ۹۷ درصد آن‌ها آسیب دیده یا به‌طور کامل ویران شده‌اند».

وی در گفت‌وگو با الجزیره تأکید کرد: «آنچه اسرائیل انجام می‌دهد، نابودی کامل، عمدی و سیستماتیک نظام آموزشی غزه است؛ شکلی از جنگ میان‌نسلی که آینده مردم فلسطین را هدف گرفته است».

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از سرگیری فعالیت‌های آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را گامی ضروری برای افزایش دسترسی کودکان به آموزش دانست و افزود: «باید صدای کودکان و معلمان فلسطینی را شنید و نیازهای آنها را در بازسازی نظام آموزشی غزه در اولویت قرار داد».

