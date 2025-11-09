گزارشگر ویژه سازمان ملل:
اسرائیل در غزه دست به «نسلکشی آموزشی» زده است
بهگزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فریده شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حق آموزش، اقدامهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه را «نسلکشی آموزشی» توصیف کرد و گفت که نظام آموزشی غزه بهطور کامل فروپاشیده است.
شهید با بیان اینکه بیش از ۶۶۰ هزار کودک فلسطینی در حال حاضر از تحصیل بازماندهاند، افزود: «از مجموع حدود ۸۱۵ مدرسه در غزه، ۹۷ درصد آنها آسیب دیده یا بهطور کامل ویران شدهاند».
وی در گفتوگو با الجزیره تأکید کرد: «آنچه اسرائیل انجام میدهد، نابودی کامل، عمدی و سیستماتیک نظام آموزشی غزه است؛ شکلی از جنگ میاننسلی که آینده مردم فلسطین را هدف گرفته است».
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین از سرگیری فعالیتهای آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را گامی ضروری برای افزایش دسترسی کودکان به آموزش دانست و افزود: «باید صدای کودکان و معلمان فلسطینی را شنید و نیازهای آنها را در بازسازی نظام آموزشی غزه در اولویت قرار داد».